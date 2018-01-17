Под Толочином фургон порывом ветра снесло на встречную полосу 13 17.01.2018, 16:23

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Водитель грузового фургона «Рено» госпитализирован.

В Толочинском районе порывом ветра снесло грузовой фургон «Рено» на встречную полосу, произошло ДТП, сообщил БелТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария с участием автомобилей «Рено Мастер» и легковушки «Фольксваген Пассат» произошла сегодня около 12.00 на 549-м км автодороги М1. По предварительной информации, при подъеме в горку «Рено» под управлением мужчины 1988 года рождения (жителя Бреста) сильным порывом ветра начало сносить в сторону. Водитель не справился с управлением, и машину выбросило на встречку, где в этот момент двигался «Фольксваген Пассат», которым управлял водитель 1976 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, с травмами мужчина госпитализирован.

Как установили в ГАИ, одним из факторов, спровоцировавших аварию, стали летние шины с отсутствующим протектором на передней оси «Рено».