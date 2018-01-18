Следствие по делу смерти солдата Коржича продлили до 9 февраля 3 18.01.2018, 12:10

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Александр Коржич

Родные солдата ждут окончательных результатов расследования.

Следствие по делу смерти 21-летнего Александра Коржича в Печах под Борисовом продлено до 9 февраля.

Светлана Николаевна, мать Александра Коржича, сообщила «Радыё Свабода», что не может озвучивать обстоятельств расследования. Женщина надеется, что в результате виновные понесут наказание. Она отмечает, что в настоящее время рассматривается версия доведения до самоубийства, хотя сама она опровергает такую ​​возможность.

«В ходе встречи с министром обороны прозвучало, что имя прапорщика Вирбалы стало действительно нарицательным. Он арестован. Деньги, которые были на карточке Саши, он присваивал и тратил на собственные нужды.

Мы приходили в воинскую часть в Печах. Видно, что там уже происходят изменения. Солдаты могут свободно пользоваться мобильными телефонами. Но почему же изменения начались после того, как неизвестные забрали жизнь моего сына?» - говорит Светлана Николаевна.

Коллеги на работе Светланы Коржич сочувствуют женщине. Говорят, что видно, как трагедия сильно отразилось на ее здоровье. К Светлане Николаевны часто обращаются незнакомые люди со словами поддержки. Некоторые военные предлагают свою помощь в проведении следствия.

Напомним, 21-летнего солдата Александра Коржича 3 октября нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах. Труп Коржича нашли со связанными шнуром ногами и надетой на голову майкой. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины: у него вымогали деньги, его били, над ним издевались и в результате убили, а потом имитировали самоубийство.

Сначала в Минобороны утверждали, что Коржич погиб в результате суицида, а Следственный комитет отметил, что признаков криминального характера смерти солдата не наблюдается. Но потом позиция СК изменилась: следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении военнослужащих по ст. 443 (дедовщина), 455 (бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия), 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси.