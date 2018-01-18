Видеохит: Собака в первый раз увидела снег
- 18.01.2018, 17:07
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Батут, покрывшийся снегом, поразил животное.
Владельцы симпатичной собаки по кличке Рокси, живущие в Хьюстоне (Техас, США), рассказывают, что их любимица никогда раньше не видела снега, пишет 120.su.
И вот наконец у животного появился шанс получить новый ценный опыт, ведь батут, стоящий во дворе, покрылся за ночь корочкой инея. Когда маленькая хозяйка собаки решила попрыгать на батуте, Рокси с удовольствием присоединилась к ней и в этот момент поняла, что под ногами у неё находится нечто совершенно непонятное.
Животное так изумилось от этого открытия, что действительно можно сказать, что оно ненадолго сошло с ума.