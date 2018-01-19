У Конгресса есть законопроект, который может повлиять на Россию 19.01.2018, 11:32

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Теперь дело за конгрессменами.

"Результаты расследования спецпрокурора по российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года в США не будут известны какое-то время, но один факт точно установлен: режим Владимира Путина пытался повлиять на результаты голосования. Более того, скорее всего, он проведет аналогичные операции в 2018 и 2020 годах", - утверждает редакция The Washington Post (перевод — inopressa.ru). В этом смысле самым опасным аспектом в поведении президента Трампа по отношению к России, видимо, являются не его попытки дискредитировать работу Роберта С.Мюллера, а абсолютное игнорирование сохраняющейся угрозы со стороны Москвы, полагают авторы статьи.

"Становится до боли очевидно, что в деле защиты промежуточных выборов в ноябре от российского вмешательства действовать должны Конгресс и правительства штатов, - говорится в статье. - Путин должен получить сигнал, что еще одна такая атака повлечет за собой неприемлемые для него последствия".

Такая логика стоит за двухпартийным законопроектом, представленным на рассмотрение в Сенате на этой неделе сенаторами Крисом Ван Холленом и Марко Рубио. "Билль под названием "Защита выборов от угроз путем установления границ допустимого" или "Акт о сдерживании" потребует активных ответных мер со стороны США, если Россия или какое-либо другое государство вмешается в федеральные выборы. Санкции будут введены против целых секторов экономики, в том числе финансов, энергетики и обороны, и высокопоставленные политические фигуры и руководство компаний будут подвергнуты ограничительным мерам, включающим в себя заморозку счетов и запрет въезда в США", - говорится в статье.