Национальному аэропорту выделят кредиты на вторую взлетно-посадочною полосу 18 19.01.2018, 21:05

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Вторую взлетно-посадочною полосу планируется ввести в строй в ноябре этого года.

Правительство согласовало ОАО «Банк развития Республики Беларусь» выдачу в 2018 году кредитов РУП «Национальный аэропорт Минск» для реализации инвестиционного проекта по строительству второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров.

Постановлением также определены суммы выделяемых кредитов — они не должны превышать 52,17 млн долларов и 10,9 млн евро. Уплата процентов за пользование установлена в 7,05% годовых. Не использованные в 2018 году суммы этих кредитов переходят на следующий финансовый год.

Также документом установлено, что проценты за пользование кредитами в 2018 году платить будут бюджет и фонды Минтранса: 65% от суммы — за счет средств республиканского бюджета, 35% — за счет средств государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций.

Напомним, 26 марта 2015 года Лукашенко подписал указ № 137, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы диктатора, касающиеся вопросов строительства и реконструкции объектов Национального аэропорта «Минск».

Согласно документу, инвестпроект по строительству взлетной полосы должен быть реализован за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств РУП «Национальный аэропорт Минск», кредитных ресурсов банков и иных источников, не запрещенных законодательством.

Ранее предполагалось, что подрядчик, китайская компания «Точмаш», построит вторую взлетно-посадочную полосу до 2014 года, затем сроки были сдвинуты до 2017 года. Вместе с тем проект так и не был реализован. В итоге белорусские власти приняли решение о строительстве ВПП собственными силами.

Вторая взлетно-посадочная полоса в главной воздушной гавани Беларуси будет на 60 м длиннее предшественницы и составит 3,7 км. По своим характеристикам она сможет принимать все типы воздушных судов. Вторую ВПП планируется ввести в строй в ноябре этого года.