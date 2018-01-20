В День почерка Белпочта разрешит бесплатно отправлять открытки 5 20.01.2018, 8:58

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Праздник во всем мире отмечают 23 января.

Белорусская почта поддержит всемирный День ручного письма, об этом сообщается на сайте предприятия.

Так в день праздника, 23 января 2018 года, два отделения в Минске: почтамт на проспекте Независимости и ОПС на улице Пулихова предложат всем желающим подписать красочные почтовые карточки и отправить их своим родным и друзьям. В «День ручного письма» сделать это можно будет по инициативе «Белпочта» абсолютно бесплатно. Время акции ограничено, о том, поддержат ли почтовую промоакцию областные и районные города не сообщается.

Напомним, День почерка или День ручного письма был учрежден американской компанией-производителем письменных принадлежность, чтобы подчеркнуть и сохранить в мире информационных технологий и электронных сообщений ценность простого письма и особую уникальность каждого почерка. Дата 23 января – день рождения американского отца-основателя Джона Хэнкока, первого подписавшего Декларацию Независимости.