Светлогорский угонщик на угнанной машине приехал прямо к оперативникам 2 20.01.2018, 10:41

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Иллюстрационное фото

Неудачливый угонщик был не трезв.

5 января, около шести часов утра 54-летний мужчина ехал на работу. Остановившись возле «ночника», решил машину не глушить — людей вокруг не было — оставил ключи в замке зажигания и побежал в магазин.

По стечению обстоятельств именно в этот момент недалеко проходил нетрезвый 24-летний парень. Увидев машину без хозяина, сел в нее и уехал. Водитель вызвал милицию.

Хозяйкой машины является жена потерпевшего, но пользовался автотранспортом ее муж. Когда опергруппа ехала с заявителями в следственный комитет по улице 50 лет Октября, женщина узнала в машине, ехавшей впереди, свой автомобиль. Машину остановили, подозреваемого задержали.

«Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК Беларуси "Угон автодорожного транспортного средства". Подозреваемый, неработающий житель Светлогорска 1994 г.р, сейчас арестован. Мужчина был судим в 2017 году: отбывал наказание в виде трех лет ограничения свободы. Решением суда ему было разрешено выходить из дома на несколько часов в дневное время. То есть, в период отбытия наказания за уже совершенное преступление молодой человек успел совершить еще одно правонарушение», — сообщил «Ранку» следователь РОСК Дмитрий Евстратенко.