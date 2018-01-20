Как будет выглядеть мир, если весь лед растает 20.01.2018, 12:55

2,066

По данным NASA, 2017 год стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

На фоне этих новостей «Реалист» вспомнил впечатляющую карту National Greographic, которая показала, как облик нашей планеты изменится, если весь лед на полюсах и горных вершинах растает.

Запасы земного льда превышают 30 млн км². Некоторые ученые говорят, что потребуется более 5 тыс. лет, чтобы его растопить, но парниковые газы в атмосфере повышают температуру, ускоряя этот процесс. Звучит невероятно, но если лед растает, уровень моря повысится на 65 метров, а средняя температура воздуха на планете превысит 26 градусов по Цельсию.

Источник: NASA

Северная Америка

Источник: NASA

Все Восточное побережье США вместе с Флоридой исчезнет под водой. В Калифорнии холмы Сан-Франциско станут кластером островов, а Центральная долина — гигантской бухтой.

Южная Америка

Источник: NASA

Бассейны Амазонки на севере и реки Парагвай на юге станут «входами» в Атлантический океан, уничтожив Буэнос-Айрес, часть Уругвая и Парагвая. Горные участки сохранятся вдоль побережья Карибского моря и в Центральной Америке.

Африка

Источник: NASA

По сравнению с другими континентами, Африка потеряет меньшую часть суши, но повышение температуры может сделать ее непригодной для жизни. В Египте города Каир и Александрия будут затоплены водами Средиземного моря.

Европа

Источник: NASA

Лондон превратиться в воспоминание, Венеция утонет в Адриатическом море, исчезнут Нидерланды, большая часть Дании и стран Прибалтики. В Украине под воду уйдут Одесса и Херсон, а Крым станет островом.

Азия

Источник: NASA

Территория Китая, на которой сейчас проживает около 600 млн. человек, оказалась бы затопленной, так же, как и Бангладеш и большая часть прибрежной Индии.

Австралия

Источник: NASA

Преимущественно пустынный континент получит новое внутреннее море, но потеряет большую часть прибрежной полосы, где сейчас проживает большинство населения.

Антарктида

Ледяной щит Восточной Антарктиды настолько мощный, что пережил уже несколько климатических кризисов. Он будет таять медленно: теплый воздух удерживает больше пара, который будет возвращаться в виде снега. Но даже этот гигант вряд ли переживет возвращение к климату Эоцена.

Западная Антарктида более уязвима, поскольку большая ее часть лежит ниже уровня моря. Теплый океан подтапливает ледяной щит снизу, заставляя его рухнуть.