Жаркая битва: Как минское «Динамо» одержало волевую победу в Риге

Жаркая битва: Как минское «Динамо» одержало волевую победу в Риге1
- 20.01.2018, 22:04
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«Зубры» продемонстрировали cвои лучшие качества.
В столице Латвии состоялось первое динамовское дерби в истории КХЛ на открытой площадке между хоккеистами «Динамо» из Минска и Риги. Оно прошло при аншлаге. 8500 зрителей наблюдали за драматичным поединком, победителем которого вышли гости из Беларуси — 3:2.
«Зубры», как обычно в этом сезоне, не очень удачно начали игру, пропустив шайбу в первом периоде. Во втором рижане забросили еще одну и, казалось, что минчане совсем сникнут. Но команда Дуайера собрала волю в кулак и до второго перерыва сумела сравнять счет.
Третий период проходил в равной борьбе, но минское «Динамо» сумело вырвать победу за 4 минуты до конца встречи.
Tut.by иллюстрирует атмосферу и накал борьбы первого дерби на открытом льду.