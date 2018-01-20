Жаркая битва: Как минское «Динамо» одержало волевую победу в Риге 1 20.01.2018, 22:04

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ФОто: tut.by

«Зубры» продемонстрировали cвои лучшие качества.

В столице Латвии состоялось первое динамовское дерби в истории КХЛ на открытой площадке между хоккеистами «Динамо» из Минска и Риги. Оно прошло при аншлаге. 8500 зрителей наблюдали за драматичным поединком, победителем которого вышли гости из Беларуси — 3:2.

«Зубры», как обычно в этом сезоне, не очень удачно начали игру, пропустив шайбу в первом периоде. Во втором рижане забросили еще одну и, казалось, что минчане совсем сникнут. Но команда Дуайера собрала волю в кулак и до второго перерыва сумела сравнять счет.

Третий период проходил в равной борьбе, но минское «Динамо» сумело вырвать победу за 4 минуты до конца встречи.

Tut.by иллюстрирует атмосферу и накал борьбы первого дерби на открытом льду.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by