Пенсионерам продают «чудо-подпяточники» и ускорители медитации по космическим ценам 6 21.01.2018, 12:46

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Фото: belta.by

Скандал начался в Бресте и распространяется дальше.

В Бресте разгорелся нешуточный конфликт интересов. Фигуранты: изготовитель, распространитель и возмущенные покупатели. Предмет спора — вкладыши в обувь.

Разработчики уверяют: их инновация существенно влияет на улучшение здоровья, но покупателей отпугнули посредники, которые завысили стоимость изделия в 20 раз, пишет brestcity.com.

Клиенты сетуют не только на высокую цену, но и метод продаж: набившие оскомину презентации, куда приглашают по предварительному телефонному звонку. История началась в Бресте, но отголоски ее уже слышны по всей стране.

Любовь Марза, 80–летняя пенсионерка из Пинска, страдающая второй стадией артроза, никогда не ввязывалась ни в какие авантюры. С брестской компанией ООО «Трибунькофф» вышло иначе. Ответила на звонок, согласилась пойти на групповую беседу по лечению суставов, послушала убедительных менеджеров и заключила договор рассрочки на 180 рублей, купив подпяточники «Сила Гермеса», которые должны были ей помочь. Быстро одумалась, но вернуть покупку уже не смогла.

Теперь ее дочь Лариса пытается добиться правды вместе с Брестским областным обществом защиты прав потребителей. Его председатель Ирина Маркова говорит о десятках обращений из разных городов. Иваново, Полоцк, Гродно, Гомель:

— Почти все клиенты — пенсионеры с тяжелыми заболеваниями. Нам уже удалось выиграть один суд по неопределенному кругу потерпевших, где некоторые пункты договоров, нарушающие права потребителей, были признаны недействительными. А значит те, кто заключил договор с этой фирмой, даже не обратившись к нам, в случае спора с продавцом могут использовать судебное решение в своих интересах.

Сейчас ООО «Трибунькофф» распространяет вкладыши «Сила Гермеса» собственного производства. А совсем недавно они реализовывали внешне схожую продукцию, разработанную брестским ООО «Научный центр «Энерготон».

Его директор Алексей Демчук и заместитель Григорий Демидюк приверженцы нетрадиционной медицины. Не имея научных степеней и медицинского образования, серьезно увлекаются исследованиями древних практик.

О чакрах, потоках инь — ян, биополях Алексей Демчук рассказывает с большим энтузиазмом. Так же, как и про их разработки в этом направлении, получившие в свое время патенты:

— Сначала мы придумали прибор «Логос». Он работает на энергии человека без магнитов и батареек. Своего рода ускоритель медитации. Взяли в руки — и ваша энергия распределилась, баланс наступил. Чтобы запустить систему центров, разработали подпяточники.

Алексей уверяет: их инновация, которая называется «Секрет Гермеса», может помочь больному в любом возрасте. Покупателей отталкивает цена от посредника, ведь изначально, всего два–три года назад, подпяточники стоили 4 рубля. Потом повысили стоимость до 8 рублей.

Торговали, говорит Алексей, от случая к случаю, ибо их главная цель — не бизнес, а исследования:

— ООО «Трибунькофф» заключило с нами контракт, по которому 1,5 года эксклюзивное право продаж принадлежало им. За год они взвинтили цену в 20 раз. В конце прошлого года договор закончился, свою лицензию мы им не продали и к их продукции («Сила Гермеса». — А.М.) отношения не имеем.

Сайт ООО «Трибунькофф» наполнен специфической «аурой»: электромагнитные поля, заряженность сторон человека, аккумуляция энергии... При встрече с журналистами управляющий фирмой, представившийся Денисом Гусаковским, был немного загадочен.

Говорить что–либо на диктофон отказался сразу, хотя, как правило, руководитель серьезного предприятия, отвечающий за свои слова, не опасается комментариев под запись.

Суть беседы была такой: товар — не медпрепарат, они его не навязывают, у покупателей любого возраста есть право выбора (брать — не брать). Довольных потребителей много, возвратов мало, с документацией все в порядке. Правда, откуда разработчики черпали столь специфические знания, я так и не понял. Но точно не у тибетских монахов.