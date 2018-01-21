Волки из Беларуси нападают на жителей Ровенской области Украины 8 21.01.2018, 15:42

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Против одного из хищников жители села вышли с вилами.

Бешеный волк напал на жительницу села в Ровенской области Украины. В своем же дворе пенсионерка пострадала от хищника – он вцепился ей в руку. Потом ворвался еще и к соседям. Люди вышли против волка с вилами, сообщает segodnya.ua.

Семидесятилетняя Лидия приходит в себя после пережитого. Хищник напал на женщину во дворе: сначала укусил за правую руку, потом пытался вцепиться в горло.

"На меня набросился вновь. Ведерком закрывалась, чтобы здесь не укусил. Отмахнулась, он за ведро зубами, вырвал – полетело к озеру. Повалил бабу второй раз, закрываюсь, то вторую руку погрыз", – рассказывает Лидия Барашко.

Зверь побежал в другой двор. Передавил птицу и собак, покусал коня. Вилами волка заколол Сергей Жушма.

"Я от магазина бегу сюда, он здесь собаку давит. Вилами приколов прямо здесь, потом ребята из ружья дострелили", – признается мужчина.

Тушу хищника передали ветеринарам. Экспертиза показала, что волк был бешеным.

Популяция волков в Ровенской области существенно возросла. Лесники говорят, немало животных мигрировали из Беларуси и Чернобыльской зоны. Но бешеных – немного.

Пострадавшую пенсионерку до апреля будут прививать от бешенства. В селе на 2 месяца ввели карантин. А двор, куда ворвался волк, обработали спецсредствами.