Школьники из Бреста создали приложение с технологией дополненной реальности 21.01.2018, 18:28

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Разработку уже заметили и готовы купить частные компании.

Учащиеся одной из гимназий Бреста разработали приложение, способное создавать так называемую дополненную реальность для всего, что попадает в объектив камеры телефона. Молодые разработчики уверены, что их идея может пригодиться во многих сферах. Разработку уже заметили и готовы купить частные компании, передает ОНТ.

Для изучения литературы, отмечает 10-классник Роман Демидович, собственное приложение очень кстати, ведь на гуманитарные предметы времени катастрофически не хватает. Свободные часы гимназист проводит в кабинете информатики. Это его любимый предмет. Правда, школьную программу Роман освоил ещё в младших классах. Сейчас он разбирается с более сложными алгоритмами, которые могут приносить практическую пользу. Они стали основой проекта Ugmi (так называется разработка ребят). Программа, помогающая расширить границы видимого, базируется на специальных метках.

«Наносить метки можно на края плакатов или афиш. Проходя мимо кинотеатра, вы можете навести свой телефон на представление нового фильма и увидеть всю информацию. Эти идеи, конечно, могут быть интересны для сами пользователей и для тех людей, кто представляет свои идеи», - говорит Владислав Олежко, ученик гимназии №1 г. Бреста.

Похоже на QR-код, но не совсем так. В новой программе, по словам школьников, больше информации (метка даёт не ссылку на сайт, а уже готовую аналитическую выжимку). Сейчас разработчики стараются расширить возможности своего приложения, чтобы его можно было применять в разных отраслях: рекламе, музеях, учёбе и сфере услуг.

«Также хочется сделать более понятным интуитивный интерфейс, чтобы пользователь с минимальным уровнем знаний мог пользоваться нашим приложением, получать информацию, которую он хочет знать о продукте. Читать, например, в меню состав, отзывы о блюде, фотографии, видео приготовления», - рассказывает Дмитрий Кулаженко, ученик гимназии №1.

Работа заняла пять месяцев. Приложение, аналога которому в мире пока нет, молодые программисты создавали в свободное от уроков время. Подключилась и команда. Здесь у каждого свои функции, задача педагога – разглядеть сильные стороны каждого ученика.

«Это ребята, которые способны вкалывать. Трудолюбие зашкаливает. Они могут не спать, могут не есть, потому что делают свой проект. Это их детище. Они это обожают», - отметила Ирина Горбацевич, учитель информатики гимназии брестской гимназии.

Разработать Ugmi-метки для персонального сайта – с таким предложением к ребятам уже обратилась местная компания. А пока молодые программисты занимаются туристическим приложением для города. Говорят, для Бреста, который ожидает приток гостей, сейчас это важнее всего. В первую очередь оживят главные достопримечательности. Аллея «литературных» фонарей по улице Гоголя, расположенная недалеко от гимназии, первая в списке.