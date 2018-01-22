Порка «оливковой ветвью» 1 Александр Гольц

22.01.2018, 15:27

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Александр Гольц

Что происходит на севере Сирии.

В минувшие выходные Турция начала широкомасштабную военную операцию против курдов, контролирующих кантон Африн на севере Сирии. Около 70 самолетов атаковали курдские позиции, а потом двинулись танки. Как водится, из района боевых действий приходят противоречивые сведения. Турки сообщают о развитии наступления, хотя продвижение всего на пять километром за два дня не слишком впечатляет. Курды сообщают о том, что подбиты три турецких танка. Объявленной целью операции «Оливковая ветвь» является создание 30-километровой буферной зоны вдоль границы, с тем, чтобы гарантировать Турцию от проникновения «террористов», связанных с Курдской рабочей партией.

Надо сказать, то, что происходит сейчас на севере Сирии, целиком и полностью соответствует представлениям Москвы (и очевидно, Анкары) относительно того, как устроена международная политика. По мнению Путина и Реджепа Эрдогана, речь идет о своего рода новом Парке юрского периода. Хищники покрупнее жрут зверей поменьше. А чтобы не мешать друг другу, предварительно делят зоны для охоты. Вот и начальник турецкого Генерального штаба, и начальник национальной разведки на прошлой неделе побывали в Москве, где, очевидно, получили согласие России на вторжение. Ведь российские военные настаивают, что их системы ПВО надежно контролируют воздушное пространство Сирии.

Между тем, все последние месяцы Москва настаивала, что она успешно создает в Африне некую «зону деконфликтизации». Для обеспечения безопасности там были размещены российский воинский контингент (скорее всего подразделения военной полиции) и Центр по примирению. Однако перед турецким наступлением российских военных вывели. «Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих», бесстрастно информировало наше Минобороны. Лучшим способом исключить угрозы жизни и здоровью российских военных было бы просто оставить их в России. В Африн же они прибыли для того, чтобы гарантировать безопасность не себе, а мирным жителям. Сейчас же выясняется, что российское военное присутствие — не более чем карта в довольно циничной геополитической игре. Некоторые аналитики видят прямую связь в потакании России Эрдогану в курдском вопросе и тем, что Анкара дала разрешение на строительство второй нитки газпромовского «Южного потока». Ей-богу, они взаправду уверены, что живут в эпоху Палмерстона…

Можно понять представителей курдских сил самообороны, прямо обвинивших Москву в предательстве. «Почти год российские военные находились у нас. А теперь они нас бросили, и мы рассчитываем только на себя», — заявил «Коммерсанту» представитель курдских сил самообороны в Африне Бируск Хасака.

Однако российское Минобороны ничуть не смущается этим обстоятельством. Оказывается, в турецком вторжении виноваты… конечно же американцы. «Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в этой части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», — говорится в заявлении отечественного военного ведомства. «Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, переносных зенитно-ракетных комплексов, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции», — уверяют минобороновские дегустаторы божьей росы.

Поразительно, в Москве сейчас даже не вспомнили о том, что одной из главных причин российского вторжения в Сирию называлось обеспечение суверенитета и целостности страны. Именно поэтому Башар Асад решительно осудил «грубое нападение Турции на город Африн». Весьма жестко на турецкую атаку отреагировал и Иран, российский партнер в поддержке режима Асада.

Все это делает более чем сомнительным проведение в Сочи в конце января Конгресса сирийского народа, который созывается в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Москвой, Анкарой и Тегераном. Именно это собрание должно было, по версии Москвы, открыть дорогу к политическому урегулированию и прекращению шестилетней гражданской войны. Геополитические игры Москвы и Анкары в Сирии делают войну там бесконечной.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»