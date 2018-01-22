Фотофакт: Колыбель Минска показали с дрона 7 22.01.2018, 15:51

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Глеб Лободенко

ФОто: belsat.eu

Городище на Менке — место, где был основан Минск.

Комментарий к фотографии Сергея Плыткевича опубликовал в «Фейсбуке» Глеб Лободенко:

- Городище на Менке — место, где был основан Менск/Минск, где город находился до 1067 года, когда он был сожжен киевскими князьями и перенесен к слиянию Немиги со Свислочью. Вытянутая часть валов слева — детинец, самая старая часть городища, некоторые археологи датируют находки на ней IX веком. Слева от городища протекает летописная река Менка. По верху вала в XIX веке владельцы деревни Городище помещики Пищало установили красивую белую беседку, откуда любовались окрестными пейзажами. И теперь с этого места можно хорошо рассмотреть микрорайон Малиновка — а это 5—6 км по прямой.

Ниже вала в Менку впадает единственный приток Менки — ручей Дунай. Дунай — самое распространенное название для рек в белорусском фольклоре. Когда пели «ой, пайду ў Дунай утаплюся», то имели в виду какой-то такой, ближайший Дунай. Здесь, чуть выше места впадения Дуная в Менку, еще в XIX веке стояла водяная мельница.

Вверху фото, за валами, место, где бьет родник, который Владимир Орлов предложил назвать Криницей Всеслава Чародея. Ведь это место помнило и легендарного полоцкого князя, и его сына Глеба Менского, первого минского властелина. В то время, когда на валах в XVIII веке стояла усадьба Пищало, к этому источнику вела специальная лестница, чтобы можно было ходить брать воду (высота валов там — более 12 метров).

Еще выше на фото, в поле за деревьями, а также в поле справа от валов находится самое крупное в Беларуси древнее селище — более 30 гектаров. Укрепленное городище и было центром этого селища, где люди держали оборону в случае опасности. Находки там датируют V веком.

На фото справа, напротив выезда из валов, было обнаружено кладбище середины XVI века (сама деревня основана в 1547 году).

И все это — под самым Минском, 10 минут на машине от метро Малиновка или 20 минут на маршрутке от метро Петровщина.