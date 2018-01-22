Россия: кнут, морковка и дезинформация 1 22.01.2018, 17:13

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После холодной войны Москве понадобились новые способы влияния ради своих интересов.

"Мне бы хотелось, чтобы Европейский союз мог поддерживать с Россией гладкие и тесные, даже теплые отношения", - пишет в статье, опубликованной в El Pais (перевод - inopressa.ru), Беатрис Бесерра Бастерречеа , депутат Европарламента из группы ALDE, вице-председатель подкомиссии по вопросам прав человека в Европарламенте. "Это великая страна со сложным социальным устройством и богатейшей культурой, и это очень активный народ, несмотря на то, что случалось с ним на протяжении столетий", - поясняет автор.

"Но, к сожалению, Россия уже много лет назад выбрала себе концепцию жертвы и приверженца империи одновременно, идущую от верхов. Президент Владимир Путин встал на путь конфронтации", - говорится в статье. По мнению автора, после холодной войны Москве понадобились новые способы влияния ради своих интересов, и эти способы можно собирательно назвать "дезинформация".

"Цель российской дезинформации состоит не столько в том, чтобы люди поверили в нечто, далекое от реальности, столько в том, чтобы люди отказались выяснять, какова реальность", - пишет автор.

По мнению Бастерречеа, доказано, что ЕС "столкнулся со стратегией, цель которой - ослабление западных стран. Россия стремится ослабить Европу, потому что хочет сохранить за собой Украину и другие страны этой зоны или, как минимум, сохранить их в качестве стран-клиентов. Поскольку альтернативой для этих стран служит Евросоюз, для России мы являемся противником, и, следовательно, она стремится ограничить наши политические возможности, провоцируя у нас внутренние кризисы". Российские власти мобилизуют войска против диссидентов и предлагают пособия союзникам. Это новая модальность действий за рубежом, которую можно было бы назвать "кнут, морковка и дезинформация", говорится в статье.

Автор заявляет: "Тот, кто захочет защищать следующий ксенофобский проект на Западе, должен делать это на равных условиях со всеми остальными. Давайте не допускать, чтобы наши демократические процессы смешивались с новыми формами бескровной войны".

Как бороться с дезинформацией? По мнению автора, это вопрос безопасности, на уровне ЕС его должна решать Европейская служба внешних связей, причем координировать все действия с НАТО.

Депутат признает, что эти усилия в итоге повлияют на условия общественной дискуссии. "Похоже, Путин считает наши гражданские свободы слабым местом, но он ошибается: в них наша сила. Потому-то у нас есть правила. Мы стараемся их пересмотреть, чтобы гарантировать, что нам не подсунут попытку нас ослабить под видом свободы выражения мнений. Нам также нужны ресурсы: мы должны выяснить планы манипуляторов, чтобы сорвать их. Общая европейская разведка сейчас нужна как никогда", - указывает Бастерречеа.

Она предполагает, что способ борьбы с недостоверными новостями - распространение достоверных новостей о позитивных сторонах жизни в европейских странах в XX веке. "В конечном счете, что могут предложить взамен авторитарные государства или, как выражается Закариа, "иллиберальные демократии"? В лучшем случае - процветание без свободы, как Китай. А в случае России - разве что бесплодную ностальгию по империи", - заключает автор.