Климкин назвал трюком предложение Путина передать Украине военную технику 1 22.01.2018, 19:47

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Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Согласно международной конвенции, стороны конфликта могут передавать оружие после заключения мира.

Заявление президента России Владимира Путина о готовности вернуть Украине часть захваченной в Крыму боевой техники – это провокация, связанная с приближающимися выборами. Такое заявление на пресс-конференции в Киеве сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает gordonua.com.

"Вы понимаете этот российский трюк. Есть ключевой документ о правилах ведения войны – Гаагская конвенция 1907 года. В статье 53 четко написано, что оружие начинает передаваться после заключения мира. Трюк России – показать, что относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет диалога по статусу Крыма", – сказал Климкин.

Он уточнил, что Украина не получала официального документа от Российской Федерации о возможной передаче военной техники и вооружения из оккупированного Крыма.

11 января Путин на встрече с главами российских СМИ заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

12 января спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предложение Путина является "жестом доброй воли".

Бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров назвал украинские корабли в Крыму "металлоломом" и "барахлом", передачу которого Путин хочет использовать как элемент своей избирательной кампании.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся техника, которая осталась в 2014 году в оккупированном Россией Крыму, была отремонтирована.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил, чтобы Россия вместе с военной техникой вернула Украине аннексированный Крым.

Всего в Крыму до марта 2014 года находился 21 корабль ВМС Украины и 50 вспомогательных судов. Несколько единиц утилизировали в начале марта 2014 года по решению Министерства обороны Украины.

В пунктах базирования ЧФ остаются большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корвет "Тернополь", морской тральщик "Черкассы", субмарина "Запорожье" и другие.