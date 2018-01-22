МВФ советует правительствам следить за криптовалютами 5 22.01.2018, 20:55

2,841

Главный экономист МВФ прокомментировал ситуацию с развитием криптовалют.

Государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой - предотвратить риски.

Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд на конференции в швейцарском Давосе, передает «Прайм».

«Мы не комментируем по конкретным валютам», - ответил Обстфельд на просьбу прокомментировать вопрос по перспективам биткоина.

«Но мы видим, что государства от развития криптовалют могут получить определенную выгоду. Но что важно для правительств - аккуратно изучать риски, чтобы не допустить их», - подчеркнул Обстфельд.