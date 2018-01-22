МВФ советует правительствам следить за криптовалютами

МВФ советует правительствам следить за криптовалютами5
- 22.01.2018, 20:55
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Главный экономист МВФ прокомментировал ситуацию с развитием криптовалют.
Государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой - предотвратить риски.
Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд на конференции в швейцарском Давосе, передает «Прайм».
«Мы не комментируем по конкретным валютам», - ответил Обстфельд на просьбу прокомментировать вопрос по перспективам биткоина.
«Но мы видим, что государства от развития криптовалют могут получить определенную выгоду. Но что важно для правительств - аккуратно изучать риски, чтобы не допустить их», - подчеркнул Обстфельд.