«Витебск» усилился бразильским нападающим Бруно Фурланом 22.01.2018, 21:36

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Бразилец знаком белорусским болельщикам по выступлению за минское «Динамо».

В понедельник, 22 января, к «Витебску» присоединился 25-летний бразильский нападающий Бруно Фурлан, известный белорусским болельщикам по выступлению за минское «Динамо» с 2010 по 2011 гг. (32 матча, 14 забитых мячей, 2 результативные передачи).

Об этом сообщает «Твиттер» футбольного клуба из Витебска.

В ближайшее время по завершении юридических процедур для получения разрешения на работу в Беларуси с Бруно будет подписан контракт.