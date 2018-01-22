«Витебск» усилился бразильским нападающим Бруно Фурланом
- 22.01.2018, 21:36
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Бразилец знаком белорусским болельщикам по выступлению за минское «Динамо».
В понедельник, 22 января, к «Витебску» присоединился 25-летний бразильский нападающий Бруно Фурлан, известный белорусским болельщикам по выступлению за минское «Динамо» с 2010 по 2011 гг. (32 матча, 14 забитых мячей, 2 результативные передачи).
Об этом сообщает «Твиттер» футбольного клуба из Витебска.
В ближайшее время по завершении юридических процедур для получения разрешения на работу в Беларуси с Бруно будет подписан контракт.
Сегодня к нашей команде присоединился 25-летний бразильский нападающий Бруно Фурлан (Bruno de Oliveira Furlan), известный белорусским болельщикам по выступлению за минское "Динамо" с 2010-2011 г (32 матча, 14 забитых мячей + 2 передачи). pic.twitter.com/UidwVTz0bf— ФК Витебск (@fc_vitebsk) 22 января 2018 г.