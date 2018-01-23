«Большая коалиция» в Германии: Шульц получил карт-бланш Ольга Танасийчук ukrinform.ru

23.01.2018, 13:43

Мартин Шульц

Фото: Photothek/Getty Images

Социал-демократы поддержали «Большую коалицию», но Меркель расслабляться рано.

В воскресенье Социал-демократической партия Германии в Бонне должна была принять решение – поддержать или отвергнуть идею очередного коалиционирования с консервативным блоком во главе с лидером Христианско-демократического союза Ангелой Меркель.

И он его принял: 362 голосами «за» при 279 «против» и одном воздержавшемся делегаты дали мандат на начало переговоров о формировании правительства с ХДС и ее сестринской партией – Христианско-Социальным союзом Хорста Зеехофера.

Не такой уж сильный перевес, чуть более 56% против чуть менее 44%, однако и это успех, поскольку прогнозировать заранее исход голосования было делом крайне неблагодарным – слишком сильны голоса в СДПГ, выступающие против союза с консерваторами.

Лидеру партии Мартину Шульцу в ходе почти часовой речи пришлось употребить все свое красноречие, чтобы убедить однопартийцев согласиться с необходимостью «сделать что-то хорошее для Германии и для Европы».

«Мы не должны быть в правительстве любой ценой, это так. Но также правда и то, что мы не должны быть любой ценой в оппозиции», – взывал с трибуны красного цвета политик, который сам лично 24 сентября после оглашения результатов голосования на выборах в бундестаг поклялся не вступать больше в коалицию с ХДС/ХСС. Да, признал он, принятие такого решения далось крайне нелегко и ему, и его единомышленникам. Но что ж делать, если сам федеральный президент Штайнмайер (к слову, сам в прошлом – член СДПГ и министр правительства Меркель) говорит, что надо...

Лидер эсдеков приводил различные аргументы, апеллируя как к частным историям «маленьких немцев», так и к звонку президента Франции Эммануэля Макрона накануне съезда. Упоминание последнего вызвало несколько странную реакцию в зале – неясное гудение. Шульц же, выдержав паузу, заметил, что понимает обеспокоенность французского лидера. «Макрону нужен сильный партнер в Европе», – заявил политик, подчеркнув, что на Бонн (на съезд его партии) смотрит не только вся Германия, а вся Европа.

Но пламенная речь «убежденного европейца» Шульца померкла в сравнении с бурей эмоций в исполнении Андреа Налес. Такому монологу могли бы позавидовать маститые драматические актеры. Новая глава фракции СДПГ в бундестаге и министр в правительстве Меркель в общем даже не говорила, она кричала, отчаянно жестикулируя в запале, и обещала в ходе коалиционных переговоров «торговаться до последней возможности». Возможно, именно ее слова убедили многих делегатов голосовать «за».

Про саму Налес уже некоторое время говорят как о вполне возможной замене Шульцу, избранному единогласно и при общей эйфории лишь в марте прошлого года. Мартин явно не оправдал надежд.

Раскол в самой старой в Германии политической партии, получившей свой худший в истории результат на сентябрьских парламентских выборах 2017 года, ширится. Это подтверждает и почти что равное голосование. Молодежное крыло СДПГ выступает резко против партнерства с консерваторами. «Речь идет о громадном кризисе доверия нашей партии. Сумасшедшие повороты и последующие развороты нашей партии после выборов стоят еще больше уверенности», – припечатал с трибуны лидер молодежного крыла Кевин Кюнерт. А это – будущее партии.

Как бы там ни было, любое из воскресных решений для социал-демократов хорошим не стало бы: поддержи они вхождение в коалицию – будут обвинены в слабости; проголосуй они против – их обвинили бы в нежелании спасать страну в чрезвычайных условиях. Выигрывают же в этой ситуации не соперники из числа традиционных партий, а популисты. Им вся эта неразбериха только на руку.

К слову, тот факт, что СДПГ, скорее всего, не возглавит таки оппозицию в бундестаге, означает, что эта роль достанется правопопулистской Альтернативе для Германии, занявшей 3 место на выборах. Это не слишком хорошая новость: крупнейшая оппозиционная партия имеет довольно широкие полномочия.

ПОСЛЕДНИЙ БАРЬЕР

В воскресенье большинство немцев и многие европейцы выдохнули с облегчением. Не все, конечно. Немало и тех, кому хочется перемен, кто устал от стабильности. Однако, таких все же меньшинство.

Перевела дух, несомненно, и Ангела Меркель. Для нее, как ни для кого другого, решение съезда СДПГ носит поистине судьбоносный характер. Число тех, кто винит именно ее в неспособности вот уже в течение 4 месяцев (никогда в Германии процесс не длился так долго) сформировать правительство, растет. И случись новые выборы вместе с необходимостью вступления в новые коалиционные переговоры (поскольку ни одна партия и в следующий раз не получит в парламенте абсолютного большинства), вполне может возникнуть ситуация, когда потенциальные партнеры откажутся вести переговоры с ней как лидером партии ХДС.

Однако, расслабляться фрау канцлерин пока рано. Переговоры по созданию правительства начнутся незамедлительно. Сколько они продлятся, сказать сложно, в лучшем случае, ограничатся февралем. Но совершенно точно то, что будут они непростыми (это пообещала и Налес, и Меркель, которая, впрочем, более гибко сказала, что «основные пункты не подлежат пересмотру, но отдельные будут дополнительно прописываться»). В 28-страничном предварительном документе, подписанном уполномоченными переговорщиками 12 января, прописаны лишь основные моменты. Теперь же начнется работа по существу и потребует взаимных тяжелых уступок.

Но и это еще отнюдь не конец немецкой коалициады. После того, как (и если) участники переговоров договорятся, уже вся, почти 450-тысячная Социал-демократическая партия, должна будет изучить соглашение и сказать свое слово. И именно оно будет окончательным.

Ольга Танасийчук ukrinform.ru