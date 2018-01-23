США поставили Грузии противотанковые комплексы Javelin 8 23.01.2018, 16:15

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В соглашение включены десять инструкторов, техническая помощь правительства и подрядчика США.

Министр обороны Грузии заявил, что США доставили в страну противотанковые комплексы Javelin.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский сайт MediaMall.

"Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно. Система расположена в Грузии в безопасном месте", - заявил министр обороны Грузии Леван Изория журналистам после встречи с послом США Яном Келли.

По его словам, вскоре грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил использования системы.

Напомним, в ноябре Государственный департамент США принял решение об утверждении возможной продажи Грузии ракет Javelin и пусковых установок на $75 млн.

Правительство Грузии обратилось с запросом о покупке 410 ракет Javelin и 72 пусковых комплексов Javelin Command (CLU) (включая два блока CLaw Javelin Block 1, которые будут использоваться в качестве запасных частей).

Также в соглашение включены десять инструкторов, техническая помощь правительства и подрядчика США, транспорт и другие связанные элементы логистики и программы поддержки.