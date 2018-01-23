Stratfor: У Путина проблемы с деньгами 3 23.01.2018, 17:57

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Государственные резервы России иссякают.

Резервный фонд страны, призванный помочь правительству сбалансировать бюджет, 1 февраля официально прекратит свое существование, поскольку будет объединен с Фондом национального благосостояния, отдельным денежным фондом, который поддерживает пенсионные выплаты. Но слияние – это лишь название. Министерство финансов РФ, похоже, уже исчерпало остаток средств Резервного фонда, чтобы подлатать дыру в бюджете. С истощением финансовой подушки и приближением выборов в России возникает вопрос, будут ли люди продолжать доверять нынешней власти в управлении все более шаткой финансовой системой страны.

Об этом, а также о том, почему президента РФ Владимира Путина ждет жесткий 2018 год, говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

В 2008 году Россия разделила свой Стабилизационный фонд на две части – Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, для каждого из которых были определены свои функции. Эти два фонда должны были собрать поступления от нефтяных и газовых доходов России.

Резервный фонд был создан как своего рода запас на черный день, чтобы помочь правительству компенсировать дефицит бюджета. Фонд национального благосостояния был учрежден для обеспечения системы социальной защиты, пенсий и для инвестиций в проекты развития, гарантирующие долгосрочное экономическое будущее России.

Пенсионеры представляют ключевую аудиторию для президента РФ Владимира Путина. В настоящее время они составляют около 40% электората, и, что важно, они гораздо активнее голосуют на выборах, чем более молодой электорат. Гарантирование им того, что страна не пойдет по пути 1990-х, когда финансовая дестабилизация привела к опустошению пенсионных фондов, было одним из ключей к долгому правлению Путина.

После мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах правительство России начало осваивать Резервный фонд и потратило 118 млрд долларов в течение следующих трех лет (более трех четвертей имеющихся средств) для спасения банков, компаний и покрытия дефицита федерального бюджета.

Более высокие цены на нефть, начиная с 2012 года, позволили России пополнить фонд до 88 млрд долларов за два года. Но к середине 2014-го снижение цен на нефть и замедление промышленного производства в сочетании с санкциями, введенными Западом, вогнали Россию в глубокий экономический кризис, что привело к тому, что Кремль снова опустошил фонд, чтобы помочь сбалансировать федеральный бюджет. В течение 2015 года Кремль взял из фонда около 46 млрд долларов, а в 2016 году – еще 37 млрд долларов. К концу 2017 года фонд был исчерпан, что ускорило решение Кремля закрыть его.

Тернистый путь восстановления российской экономики

В 2017 году российская экономика официально вышла из рецессии и, как ожидается, в обозримом будущем будет находиться в периоде стагнации. Но есть признаки, говорящие о том, что страна, возможно, снова впала в рецессию в конце прошлого года, несмотря на восстановление роста цен на нефть, вызванное сокращением производства странами ОПЕК и ростом мирового спроса. Министерство финансов РФ говорит, что ВВП страны в прошлом году вырос на 1,7% (больше чем в 2016 году), однако статистика за четвертый квартал еще не была обнародована. А в докладе, опубликованном JPMorgan Chase, говорится, что экономика России сократилась в течение последних двух кварталов года, а значит, технически страна впала в рецессию.

Несколько дополнительных моментов усугубят финансовое положение России. Не похоже, что санкции, введенные Западом, будут отменены в этом году. Более того, США, скорее всего, расширят режим санкций, прекратят кредитование России и лишат российских олигархов их активов за рубежом.

Региональные правительства в России тонут в долгах и в течение следующих трех лет будут нуждаться в 50-150 млрд долларов, чтобы остаться на плаву. Российский банковский сектор также находится в кризисе. Треть банковских учреждений уже вынуждены были закрыться за последние три года, а еще одна треть, вероятно, потерпят банкротство или потребуют спасения в ближайшие годы. Таким образом, на банковскую индустрию нужно будет от 50 до 100 млрд долларов.

Спад производства в оборонной промышленности России, являющейся основным фактором ее экономики, потребует антикризисных мер в этом году. Седьмой по величине в России "Альфа-Банк" (его совладельцем является олигарх Михаил Фридман) заявил, что не будет обслуживать оборонный сектор из-за угрозы санкций. Это значит, что государству придется брать на себя большую часть расходов.

Россия также продолжает расширять свое присутствие во всем мире и финансировать операции в Сирии, Украине и Северной Корее, а это отнюдь не дешевая стратегия.

Общественное недовольство в год выборов

Финансовые проблемы страны станут главным фоном национальных выборов в РФ в этом году. В марте Путин будет переизбираться на четвертый срок, а в сентябре пройдут региональные выборы, в том числе мэра Москвы.

Для влияния на их результаты и борьбы с быстрым ростом уровня бедности в стране Кремль будет тратиться на информационные кампании, повысит оклады бюджетникам и минимальную зарплату. Он также планирует увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру, используя выручку от роста цен на нефть в прошлом месяце.

Экономические и финансовые проблемы, с которыми сталкивается Россия, были основными факторами роста активности протестов в прошлом году. Из более чем тысячи протестов, зарегистрированных по всей стране, более двух третей были сосредоточены на таких проблемах, как невыплата или снижение зарплаты, безработица или потеря сбережений.

Теперь, когда Резервный фонд исчерпан, внимание общества будет обращено на то, как Кремль использует Фонд национального благосостояния для решения финансовых проблем страны. Благодаря слиянию фонд теперь можно легально использовать для затыкания дыр в бюджете, что может поставить под угрозу его миссию по обеспечению пенсионной системы. Правительство рассматривает вероятность привлечения 25 млрд долларов (треть активов) из фонда в 2018 году. Власти будут ограничены в доступе к двум третям активов Фонда национального благосостояния, поскольку они связаны с такими инвестициями, как инфраструктурные проекты, акции государственных банков и украинские еврооблигации. Если этот фонд окажется истощен, то Путин и его правительство по существу откажутся от своего обещания обеспечить финансовое будущее россиян.

Но прежде чем до этого дойдет, у Кремля остается несколько вариантов. Если цена на нефть, которая превысила 70 долларов за баррель в январе, выровняется или продолжит расти, это даст правительству РФ небольшую передышку. Государственный бюджет был принят с учетом, что цена на нефть останется на уровне около 40 долларов за баррель, поэтому любой доход сверх этой цены может перерасти в валютные резервы и перейти в Фонд национального благосостояния. Это может привести к тому, что в руки Кремля будет поступать довольно большая сумма денег.

Крупные энергетические компании страны, в частности нефтяной гигант "Роснефть", против намерения Кремля прибрать к рукам эту выручку, ведь вместо этого они предпочли бы увеличить свои собственные доходы. "Роснефть" может перехитрить Кремль и сохранить свою нефтяную прибыль за рубежом, но этот маневр усилит политическую борьбу между Путиным и главой "Роснефти" Игорем Сечиным – возможно, вторым по влиянию человеком в России.

Кремль также рассматривает вероятность привлечения около 18 млрд долларов в долг на мировых рынках, но США пытаются ограничить возможности России в заимствованиях. Однако Москва налаживает связи на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в поисках альтернативных кредиторов.

У России также имеются относительно большие валютные резервы (около 356 млрд долларов по состоянию на конец декабря 2017 года). Эти валютные резервы предназначены для использования во внешней торговле, а не для укрепления национальной экономики, что подтвердил Путин в недавнем интервью. Тем не менее Кремль нарушал это правило во время прошлых кризисов, например, в 2009 году, когда его резервы сократились на 210 млрд долларов.

Поэтому, несмотря на мрачную финансовую картину для России в этом году, у Кремля есть некоторые инструменты, позволяющие предотвратить дестабилизацию, которая сделает год выборов еще более жестким.