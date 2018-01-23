Театр абсурда: декретница подработала - и оказалась должна государству 12 23.01.2018, 19:01

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Жительница Гомеля получила 220 рублей, а вернет 2000.

Жительница Гомеля Алеся Конюшенко находится в декретном отпуске — воспитывает дочерей двух и шести лет. Желание же молодой мамы в декрете немного улучшить свое материальное положение обернулось большой финансовой проблемой. Заработав 220 рублей, она теперь должна государству 2 тысячи. Ситуация абсурдная, однако все по закону, пишет tut.by.

Эта история началась два года назад. Алеся Конюшенко, находясь в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком, решила подработать на судействе игр чемпионата Беларуси по баскетболу. Сама она кандидат в мастера спорта, до декрета работала тренером-преподавателем по баскетболу. Раньше ее часто приглашали на судейство различных соревнований, эта работа была ей хорошо знакома. Поэтому на предложение Алеся, не раздумывая, ответила согласием.

— Деньги там небольшие — примерно 13 рублей за одну игру. И я не столько даже из-за них согласилась судить. Просто я пошла из декрета в декрет, и столько лет находиться дома непросто, прежде всего морально. Хотелось выйти в люди, вспомнить работу, — признается Алеся.

Договор подряда с Гомельской федерацией баскетбола был заключен давно, еще до того как Алеся ушла в декрет. Но никто не подсказал молодой маме, что теперь-то она в другом статусе, и в случае любой подработки по закону теряет право на 50% пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Тот договор закончился, и когда Алесе снова предложили оформить трудовые отношения сроком еще на год, молодая мама снова согласилась.

— За полтора года, находясь в декрете, я судила примерно 16 игр. Получила за свою работу около 220 рублей. Больше никаких выплат не было, — вспоминает Алеся.

При этом «детские» весь год ей выплачивались в полном объеме. О подработках молодой мамы контролирующим органам стало известно только в конце осени 2016-го года. По подсчетам специалистов, к этому моменту Алеся получила около 2 тысяч рублей излишне выплаченного пособия.

— По месту работы позвонили из фонда соцзащиты и сказали: мол, так и так, ваш работник во время декретного отпуска подрабатывал, и теперь мы по закону должны будем с него взыскивать излишне выплаченное пособие — по 20% от суммы выплаты на ребенка до 3 лет ежемесячно.

С тех пор с карточки Алеси снимают деньги. Пока она погасила лишь 300 рублей.

Начальник отдела социального страхования Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Виктория Тикленкова рассказывает, что с подобными ситуациями по долгу службы сталкивается регулярно. Но незнание законов, как всем известно, не освобождает от ответственности. По закону получатель детского пособия в случае наступления любых обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение его выплаты, в том числе и вновь оформленных трудовых отношений, обязан сообщить о них по месту назначения пособия в 5-дневный срок, объясняет специалист.

— Некоторые, к сожалению, об этом до сих пор не знают, есть и те, кто рассчитывает, что их это не коснется. На самом деле возмещения переплат избежать еще никому не удавалось. Ежегодно Фондом социальной защиты населения проводится анализ информации, содержащейся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. По его результатам выявляются случаи переплат государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в связи с несообщением получателями пособий о дополнительной занятости. Поэтому скрыть свою занятость в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет не получится, — говорит Виктория Тикленкова.