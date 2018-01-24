«Он был основателем белорусского политического движения» 24.01.2018, 7:39

Вацлав Ластовский

Неизвестные страницы из биографии Вацлава Ластовского.

Таинственные «Лабиринты» и обстоятельный «Подручный российско-белорусский) словарь», «История белорусской книги» и «Краткая история Беларуси», учебники, хрестоматии, публицистика – Вацлав Ластовский оставил уникальное научное и литературное наследие, каждая из его монографий достойна работы целого института, сообщает belsat.eu.

«Фактически он был одним из основателей белорусского политического движения – я называю его первым националистом в таком смысле. Достаточно вспомнить, что это Вацлав Ластовский привнес в современную белорусскую традицию легенду или образ Кастуся Калиновского», – подчеркивает историк Андрей Чернекевич.

Родился Вацлав Ластовский 8-го ноября 1883 года в поселении Колесников на Глубоччине. Путем самообразования он получил блестящие знания в гуманитарных науках, с 1906-го жил в Вильнюсе. Ластовский был одним из тех, кто стоял у истоков провозглашенной 25 марта 1918 года Белорусской Народной Республики, а с декабря 1919-го до апреля 1923-го возглавлял её Совет министров.

«Он тот, кто вывел белорусский вопрос на международную арену, именно с его правительством связана деятельность белорусской антипольской партизанки», – добавляет историк.

«Пробудиться от русского сна»

Именно к этому призывал Ластовский в своей публицистике. Репрессии против политика и ученого начались в конце 1929 года. Несколько раз его арестовывали, держали в тюрьмах Москвы и Минска и наконец выслали на 5 лет в Саратов.

«Он был арестован второй раз уже в ссылке в Саратове и буквально в тот же день, когда получил приговор, скорее всего был расстрелян», – думает Чернекевич.

Расстреляли Вацлава Ластовского как «агента польской разведки и участника национал-фашистской организации». Реабилитировали в 1958 и 1988 годах, а в 1990-ом восстановили в звании академика Академии наук Беларуси. Но для настоящей реабилитации имени многогранного деятеля современное государство фактически не сделало ничего.

В 2012 году в Глубоком установили бюст, а в позапрошлом году в Куропатах открыли памятный крест Вацлаву Ластовскому. Но ни в одном белорусском городе не нашлось улицы, чтобы назвать её именем выдающегося белоруса, причастного к нашей независимости.