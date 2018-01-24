На старте торгов евро заметно растет 24.01.2018, 11:37

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Белорусский рубль продолжает сдавать к европейской валюте.

Вчера на отечественной валютно-фондовой бирже заметно укрепился российский рубль, а доллар стал сдавать. Сегодня картина примерно та же. Правда, самый заметный рост показывает евро, на старте переваливший за копейку, пишет onliner.by.

Доллар потерял 0,07 копейки и пока стоит 1,9772 белорусского рубля.

Евро прибавил 1,26 копейки. Промежуточная стоимость — 2,4336 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,55 копейки. Пока что стоит 3,5114 белорусского рубля за свою сотню.

Во вторник доллар просел на 0,03 копейки и торговался по 1,9779 белорусского рубля. Евро прибавил 0,23 копейки, его покупали и продавали по 2,4210 рубля. Российский рубль набрал 1,3 копейки и стоил 3,5058 белорусского за сотню.