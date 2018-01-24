Земан снова поручил Бабишу сформировать кабмин 24.01.2018, 15:59

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Милош Земан

Экс-премьер Чехии будет повторно назначен на этот пост в течение февраля.

В среду президент Чехии Милош Земан принял отставку недавно назначенного правительства меньшинства во главе с Андреем Бабишем и вновь дал ему шанс стать премьером, поручив сформировать новый кабмин.

Как сообщает Ceska Televize (перевод – zn.ua), Земан заявил о том, что вновь назначит Бабиша премьером в течение февраля, независимо от результатов 2-го тура президентских выборов (26-27 января), поскольку нынешний его президентский мандат истекает 8 марта.

"Я надеюсь, что Вам удастся сформировать такое правительство, которое сможет получить доверие парламента", — сказал президент, обращаясь к Бабишу.

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Для второго назначения Бабишу не нужна будет 101 подпись депутатов и это означает, что у нового правительства есть шанс получить доверие парламента. Он проинформировал, что движение ANO, которое он возглавляет, уже начало переговоры с другими партиями и надеется на успех.

Напомним, 17 января правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия со стороны парламента.

В октябре 2017 года популистское политическое движение "Акция недовольных граждан" (ANO), которое возглавляет миллиардер Андрей Бабиш, победило на выборах в парламент Чехии. Партия Бабиша получила 78 мест из 200. Однако этого оказалось недостаточно для формирования большинства. Другие политические силы отказались объединяться с партией Бабиша.