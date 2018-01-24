Игорь Криушенко: Попали на наш «родной» Люксембург 5 24.01.2018, 17:28

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Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси по футболу прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций.

Сборная Беларуси по футболу сыграет в Лиг наций с Люксембургом, Молдовой и Сан-Марино, пишет «Трибуна». Игорь Крушенко прокомментировал результаты жеребьевки:

– Я думаю, что нормальная жеребьевка для нас. Соперники, в общем-то, со второй-третьей корзины одинаковые. Попал наш «родной» Люксембург. Здесь, опять же, возможность взять реванш. Ну и будем бороться за первое место в группе.

– Что скажете про сам турнир?

– Хорошее начинание, больше игр, в которых нужно играть на результат, все имеют значение.

– Не боитесь плотного графика?

– С одной стороны, это тоже хороший момент. Чем чаще сборная собирается и играет – тем лучше взаимодействия. Естественно, должен быть лучше результат.

– Что скажете про Молдову и Сан-Марино?

– Не буду пока говорить комплиментов или минусовых моментов. Скажу, что это соперники, с которыми нужно играть и добиваться результата, – сказал Криушенко.