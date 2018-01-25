Дмитрий Бондаренко: Блокировка «Хартии’97» может быть первым шагом к оккупации Беларуси Россией 15 25.01.2018, 15:37

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Дмитрий Бондаренко

В Беларуси повторяется крымский сценарий.

Блокировку сайта Charter97.org в Беларуси прокомментировал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

- На мой взгляд, есть две причины блокировки сайта. Первая - диктатору неприятно читать правду о себе. Я уверен, что Лукашенко лично читает сайт Сharter97.org.

Его приводили в ужас десятки тысяч человек, которые скандировали «Уходи!» во время «Плошчы-2010», «Нет декрету №3 - Лукашенко, уходи!» во время Маршей рассерженных белорусов.

Cайт «Хартия’97» также показывает отношение простых белорусов к власти. Это отражалось в позиции редакции и комментариях читателей. Тематика, которую в последнее время освещал cайт Сharter97.org, а именно - как Лукашенко и его окружение, так называемые жители Дроздов, жируют на фоне всеобщего обнищания людей. Сайт освещал идиотские декреты, которые направлены против ИП и «тунеядцев».Естественно, силовики из окружения Лукашенко постоянно запугивают его народными восстаниями и заговорами.

Вторая причина - решение могло быть принято в Москве. Даже американские генералы говорят о том, что Россия не остановится, будет продолжать агрессивные военные действия, в первую очередь - против стран Балтии.

Для того, чтобы начать агрессию против стран Балтии - нужна полная оккупация Беларуси. Так как информационная составляющая - это около 70% гибридной войны, то Россия не могла терпеть наличие независимого медийного ресурса, который по влиянию и аудитории превосходит в Интернет все российские сайты и белорусские госСМИ.

Я считаю, что Россия давно могла потребовать от Лукашенко, чтобы он закрыл сайт Сharter97.org, ведь этот ресурс являлся барьером на пути распространения агрессивного, шовинистического «русского мира».

Необходимо рассматривать закрытие сайта «Хартия’97», как геополитическую угрозу для белорусского народа и стран-соседей Беларуси: Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши.

Если реакции не последует, то можно говорить, что закрытие сайта Сharter97.org - это реальный шаг к полной оккупации Беларуси и началу войны в регионе.

- На протяжении всей своей истории сайт Сharter97.org сталкивался с противодействием со стороны властей. Как же удалось выстоять?

- Я отвечу, как один из основателей инициативы «Хартия’97» и человек, который в разные годы имел определенное влияние на работу сайта.

Люди, которые работали в пресс-центре «Хартии’97», Николай Халезин, Олег Бебенин, Наталья Радина, которая сейчас является главным редактором сайта - все они имели опыт закрытия газет, в которых они работали.

Это и газета «Имя», и «Навiны», и газета «Наша Свобода». У меня был опыт работы и опыт закрытия «Радио 101.2». «Хартия’97» изначально была инициирована журналистами и направлена на защиту свободы слова.

Мы всегда понимали, что если ты не будешь бороться за себя, если ты не будешь помогать другим - мы будем разъединенными. Это то, чего хотят власти.

Когда мы активно боролись за себя, а я имею в виду и политические партии, и профсоюзы, и правозащитников, и медиа - мы могли остановить действия властей.

Если же была пассивность - то ничего не удавалось. Я приводил такой пример, что когда закрывалось «Радио 101.2», но мы еще выходили в эфир, то я предлагал призвать людей выйти в нашу защиту. Возобладали другие мнения, предложения договориться и все как-то решить.

С закрытием «Радио 101.2» не осталось независимых станций в сфере радио. Все остальные были добрыми и пушистыми. Тоже самое произошло и на телевидении. Когда мы боролись, когда включалась международная солидарность, нам удавалось устоять, сохранить эти островки свободы и снизить репрессии. Беларусь - диктатура латиноамериканского типа и то, что в нашей стране нет десятков тысяч убитых политических оппонентов и журналистов, как в свое время в Аргентине, Парагвае или Бразилии, в этом заслуга белорусской оппозиции и журналистов.

Хотелось бы еще сказать властям, что закрытие СМИ никаким образом не снижает социальную напряженность, если для нее есть основания.

- Какая должна быть реакция белорусов на блокировку сайта Charter97.org?

- Здесь многое зависит от самих журналистов «Хартии’97», от их активности и действий. Радует то, что в первые часы информацию о блокировке сайта опубликовали многие мировые медиа, информация оперативно распространялась в «Твиттере» и «Фейсбуке».

Первая реакция очень обнадеживает. Есть слова поддержки и солидарности от независимых белорусских СМИ и политиков. Живя за границей я бы не хотел что-то советовать людям в Беларуси, но если белорусы хотят получать независимую информацию, если существует понимание того, что за блокировкой сайта Сharter97.org может последовать полное закрытие независимых СМИ в Беларуси, то должны быть предприняты все действия направленные на полноценное функционирование сайта «Хартии’97».

Как я уже говорил, это не только внутрибелорусское дело. Закрытие Сharter97.org - прямое приглашение российских войск в Беларусь. Мы видим, что происходит в Крыму. На оккупированном Россией полуострове идет полная зачистка независимых суждений, любой самостоятельности среди крымских татар, украинцев, которые проживающих в Крыму.

Как заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, идет заселение полуострова россиянами, уже несколько сотен тысяч человек российские власти переселили в Крым. Это модель предусматривается Россией и для Беларуси. А начиналось все с закрытия украинских медиа и судебных дел против журналистов.

Как бы не сложно было экономически выживать в Беларуси, я верю, что у нас в стране есть смелые мужчины и женщины, которые будут бороться за свободу слова, свободу «Хартии’97», за свою собственную свободу и независимость нашей страны.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.