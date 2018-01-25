Павел Селин: Солидарность с «Хартией-97»!3
- 25.01.2018, 16:28
«Хартия» - это не только один из главных источников получения свободной информации.
Уже третье десятилетие редакция «Хартии-97» успешно противостоят диктаторскому режиму Лукашенко. Об этом в «Фейбуке» написал известный российский журналист Павел Селин.
«В Беларуси заблокирован главный оппозиционный сайт «Хартия-97».
Для тех, кто не знает: для Беларуси это тоже самое, что для нас - «Медуза», «Эхо» и «Дождь» вместе взятые.
Для меня «Хартия» не только - один из главных источников получения информации, но прежде всего - люди... родные мне люди.
Это десяток отважных белорусских парней и девчат, которые ежедневно и ежесекундно делают свое опасное дело.
Уже 8-й год мои белорусские друзья вынуждены жить и работать вне Родины. После так называемых «президентских выборов» 2010 года все они прошли через тюрьмы и пытки. Сейчас они в Варшаве. Многие фактически бежали туда от смерти...
Уже третье десятилетие они по-журналистки противостоят диктаторскому режиму Лукашенко.
И как видно по сегодняшней блокировке - противостоят успешно.
По-советски огромный, неповоротливый и тупой механизм лукашенковской госпропаганды ничего не может поделать с ОДНИМ сайтом. У «Хартии-97» в день - 250 тысяч уникальных посетителей и эта цифра впечатляет! Поэтому и блокируют.
Держитесь, родные! Все нормальные люди сейчас с вами!
Солидарность с «Хартией-97»!!!»
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.