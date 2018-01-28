Что скрывают на аккумуляторном заводе под Брестом? 2 28.01.2018, 10:36

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Выслушав доводы властей, хочется намазать свинец на хлеб.

«Один собеседник спросил меня: «Алексей, а ты за или против строительства аккумуляторного завода в Бресте?», - пишет журналист «Брестского курьера» Алексей Голиков.

«Вопрос оказался для меня сложным и заставил задуматься. Вовсе не потому, каким оценкам подвергнусь после озвучивания позиции от противников или сторонников строительства, а потому, что НЕТ ДОСТОВЕРНОЙ информации для определения личной позиции. Достоверной – это не означает официальной, достоверной – это значит, той, которая отвечает на простые вопросы, понятна простому человеку и которой можно доверять», - продолжает журналист.

«Естественно, я занялся поиском достоверной информации у имеющих отношение к строительству сторон.

В результате выяснилось, что вопросов оказалось больше, чем было изначально. Завод – тайна, окутанная мраком, причем умышленно.

Представитель Брестского райисполкома, курирующий вопросы строительства завода, отказался от любых комментариев.

Пройдя законом установленную процедуру предварительной записи, пришел на прием. Изложил желание узнать обо всем случившемся и не понятном, но получил прямой отказ и ссылку на то, что РАЗРЕШЕНИЕ на общение со СМИ согласовывает Брестский облисполком. Кроме того, было сказано, что на все возникающие вопросы ответы даны в полной мере на официальной пресс-конференции и на официальных сайтах, но люди не желают и не готовы их воспринимать и принимать.

Пришлось поинтересоваться, из каких соображений, по мнению чиновника, информация от официальных лиц не предоставляется. Ответ чиновника: «Я должностное лицо и обязан подчиняться решениям, принятым вышестоящим руководством. Данное решение принято из соображений дозирования и фильтрации информации, попадающей в общество». Значит, закон чиновнику о предоставлении информации СМИ не указ, а распоряжение сверху — указ?

Идем «наверх». В Брестском облисполкоме весьма внимательно выслушивают и также говорят, что еще «выше» принято решение об «интервью не давать». И райисполком, и облисполком, и бизнес, очевидно, солидарны в части дозирования и фильтрации информации для СМИ. Ежедневно в СМИ «вбрасываются» выверенные комментарии компетентных специалистов с пометкой «информация предоставлена ООО «АйПауэр».

Александр Луговский, кандидат химических наук рассказывает о том, какие меры безопасности предусмотрены на заводе при работе с веществами, которые требуют осторожного обращения.

Следом за ним Олег Белый, ученый секретарь Государственного научного учреждения «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси» рассказывает, прям о необходимости и безопасности производства с использованием свинца.

Прочтя комментарии этих и других авторитетных государственных ученых… хочется намазывать свинец на хлеб. Ну, настолько безопасно обрисовано будущее производство!», - пишет журналист.

«Не специалисты (простые люди) не поверили ни действующей власти (чиновникам райисполкома), ни бизнесу, ни специалистам по экологии. Поверят ли ученым? Увидим, но не уверен.

Печально и очевидно следующее. Чиновники (местная исполнительная власть) должна была профессионально реализовать (организовать) интересы бизнеса не в ущерб обществу, но, как оказалось, опять промах.

Людское недоверие ко власти основано на непробиваемых аргументах. Официальный документ на сайте райисполкома называется рефератом. Люди путем сравнения, возможно ошибаясь, определяют представленный на сайте документ копией, а не оригинальным проектом. Чиновники вместо извинений отмахиваются, дескать, описка. Директор строящегося завода дважды предоставляет разные цифры о количестве предполагаемых рабочих мест. Не имею ничего лично против чиновника или директора, но как специалисты своего дела они должны нести некоторую ответственность за действия, которые напрямую имеют воздействие на общество.

Что следовало бы, наверное, сделать? Казалось бы, да покажите вы людям действующие заводы Лемешевского, ответьте на вопросы, и наши граждане доверчивые – поверят, и стройте себе на здоровье, но нет. Наоборот, всеми силами идет необоснованное с точки зрения разума устойчивое сокрытие информации. Придумываются различные доводы и причины, чтобы ни в коем случае не допустить информирования о реальном положении вещей.

Журналистов не пускают на завод, ссылаясь на несоблюдение законной процедуры предварительной записи. Записались, предварительно представили вопросы, и все равно отказ. Есть некий довод о том, что журналисты могут «ненароком» показать коммерческую тайну и это навредит компании. Неубедительно!

Обыщите журналистов (имеете право) и любых желающих попасть на завод! Пусть без фотокамер своими глазами убедятся в том, как все есть, и засвидетельствуют народу! Но опять нет!

Наоборот, в СМИ для информирования общественности предоставляются материалы со ссылками на аналогичные производства в странах ЕС. Простите, если люди изначально не доверяют порядочности нынешнего инвестора, то коим боком сюда иностранные аналоги? Если нынешнее производство в части экологии вызывает множество вопросов, то где гарантии, что будущее не будет аналогичным, а западным?

Приводится довод, что данный ажиотаж переходит (используется) в «политической плоскости»... Неубедительно! Признайте промах и хотя бы пообещайте исправить», - обращается журналист к властям.

«Можно попытаться возразить: дескать, и без того все здраво и законно. Но контраргумент – 20 тыс. подписей за приостановку строительства завода. Надурить можно несколько человек, хотя околпачить можно и все общество, но неужели 20 тыс. человек одурачены Петрухиным и Кабановым?», - заключает журналист.