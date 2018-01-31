В Москве избит правозащитник Валентин Карелин 1 31.01.2018, 21:36

Валентин Карелин

Вмешательство прохожего спасало правозащитника от серьезных травм.

Правозащитник Валентин Карелин избит в Москве.

Об этом сообщила в Facebook основательница «Руси сидящей» Ольга Романова, передает infox.ru.

«30 января средь бела дня на подходе к метро нападают на Валентина Карелина, юриста, активиста, человека чрезвычайно близко работающего с независимыми депутатами Крылатского. Человека, который как кость в горле для администрации муниципального округа Крылатское, для арендатора части Крылатских Холмов», – написала Романова.

По ее словам, на Карелина напали со спины двое или трое людей с завязанными шарфами лицами. Били со словами: «На, получай».

«Только вмешательство прохожего спасает Валентина от более серьезных травм», – добавила Романова.

На минувших выходных в Москве был избит другой правозащитник Динар Идрисов.

«У них много общего. Охота на людей», – заключила Ольга Романова.

Валентин Карелин является одним из основателей регионального общественного движения «Спасем Крылатские Холмы». За последние полгода он представлял в судах интересы жителей района, а также участвовал в процессах, связанных с проектом «Этномир».

В сентябре 2017 года было совершено похожее нападение на тогдашнего муниципального депутата и председателя регионального движения «Спасем Крылатские Холмы» Романа Мирошниченко>. Около двух лет назад, по похожей схеме был избит активист Андрей Серегин.

Преступников ни в одном из случаев найти не удалось.