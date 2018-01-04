The National Interest: Россия может попытаться захватить страны Балтии 13 4.01.2018, 16:01

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Фото: leta.lv

Это может произойти уже в этом году.

Об этом сообщает американский журнал The National Interest, (перевод - obozrevatel.com).

Ссылаясь на данные RAND Corporation, издание подсчитало, что оккупировать три балтийские страны Россия сможет, использовав 845 тысяч солдат.

"У трех стран Балтии население - 6,2 миллиона человек, около 22 тысяч солдат и 450 единиц артиллерии, но нет танков или самолетов. Россия может собрать 845 тысяч - 300 тысяч только на западе России - при поддержке 2600 танков, 5500 артиллерийских орудий и почти 1400 боевых самолетов. Планирование обычного конфликта с Россией было бы бессмысленным", - отмечает автор статьи Михаэль Пек.

Он подчеркивает, что такую военную операцию Москва может развернуть молниеносно, не затратив много ресурсов, ведь Россия намного больше трех стран Балтии.

"Несмотря на массовое сопротивление, авторитарная нация, такая как Россия, может просто выбрать поглощение расходов на оккупацию всей или части Балтии. Стратегия смешанной войны России, использующая недорогое сочетание местных нерегулярных сил, поддерживаемых спецназом и некоторыми регулярными войсками, будет относительно дешевым способом захвата территории Балтии", - уверяет Пек.

Так как военное сопротивление будет бессмысленным, автор статьи советует жителям стран Балтии готовиться к партизанской войне. Правда, и такая борьба с россиянами может провалиться, так как "контр-партизаны" в лице русскоговорящего населения могут стать добровольными союзниками оккупантов.

В статье говорится и о том, что Балтийские государства имеют план защиты от вторжения России: мобилизовать общество.

По словам двух исследователей из RAND Corporation, если Эстония, Латвия и Литва начнут войну, их гражданское население сыграет большую роль в этой борьбе, правда, не по выбору, а по долгу.

В статье отмечается, что Эстония поддерживает призыв в армию с 1990-х годов, и Литва восстановила проект в 2016 году, а в Латвии все еще есть волонтерские вооруженные силы. Но Латвия рассматривает вопрос о том, следует ли преподавать навыки военной и гражданской обороны всем ученикам старших классов (как это было в СССР).

"В конце концов, никакая умная стратегия не может изменить тот факт, что Россия большая, а балтийские государства маленькие", - резюмирует автор.