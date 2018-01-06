Названа самая надежная автомобильная марка 22 6.01.2018, 17:37

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В рейтинг самых надежных авто попали 27 машин.

Два японских бренда – Toyota и Lexus, а также корейцы из Киа в 2017 году возглавили рейтинг самых надежных марок автомобилей по версии издания Consumer Reports, пишет hronika.info.

При составлении рейтинга издание использовало данные, полученные в ходе опросов автовладельцев.

Всего в рейтинге – 27 марок. В топ-10 попали также Audi, BMW, Subaru, Infinity, Buick, Honda и Hyundai.

А вот самым надежным автомобилем по результатам опроса Consumer Reports, признана Kia Niro. В тройке также Subaru BRZ и Toyota 86.

А вот самой проблемной машиной признан Chevrolet Camaro, владельцы которого чаще всего жалуются на проблемы с коробкой передач, электроникой и управлением. На втором месте "антирейтинга" – Mercedes-Benz GLC, пользователи жалуются на проблемы с тормозами, подвеской и силовой установкой, а третьим в списке идет Jaguar F-Pace – самыми слабыми местами этой машины являются система управления и электроника.