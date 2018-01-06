Почему рынку криптовалют срочно требуются женщины-инвесторы 4 6.01.2018, 21:59

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Фото: getty images

Сразу несколько финансовых организаций и авторитетных инвесторов назвали рынок криптовалют — пузырем.

3 января капитализация криптовалют перешагнула отметку в 700 млрд долларов. Это больше, чем капитализация Microsoft, Google или Amazon. Любое сильное падение курса в этом случае станет очень заметным, передает русская служба BBC.

Причины для пессимизма разные: от недостаточного регулирования рынка криптовалют до их слишком резкого подорожания за последние несколько месяцев.

Рост биткоина, например, в 2017 году составил больше 1000%. По мнению многих экспертов, такой всплеск может быть признаком спекуляций.

Тем не менее, все больше споров вызывают вопросы, не связанные напрямую с экономической теорией. Среди них -гендерное равенство в индустрии.

Мужской клуб

Несколько опросов подтвердили предположение о том, что мужчины доминируют на рынке криптовалют.

По данным аналитики Google, инвестициями такого рода занимаются меньше 3,5% женщин.

При этом, по некоторым оценкам, в 2017 году биткоин принес своим инвесторам 85 млрд долларов. Из них только пять млрд заработали женщины.

Одни считают, что возможности на рынке у всех одинаковые, но для других такое неравенство может стать тревожным знаком.

Торги на тестостероне

Исследования показывают, что действия молодых инвесторов и трейдеров-мужчин часто приводят к возникновению экономических пузырей - то есть цикла, состоящего из резкого роста стоимости активов, за которым следует такое же резкое падение.

У этой теории есть биологическое обоснование. Удачные сделки ведут к повышению тестостерона, что в свою очередь приводит к тому, что трейдеры идут на рискованные шаги. За счет этого и возникает экономический пузырь.

Одним из сторонников этой теории является Джон Коутс, нейроученый из Кембриджского университета, до этого работавший трейдером на Уолл-стрит.

Он считает, что эту теорию доказывает пузырь доткомов, возникший в конце 1990-х. Тогда фондовые рынки переживали бум инвестиций в интернет-компании.

"Я возглавлял отдел трейдинга в Deutsche Bank во время кризиса доткомов. Тогда я отметил, что трейдеры стали вести себя необычно. Они находились в эйфории, вели себя неадекватно, слишком сильно рисковали. Более того, они были уверены, что высокий риск оправдан возможной выгодой", - рассказал канадский ученый в недавнем интервью журналу Forbes.

В то же время, по его наблюдениям, эйфория, накрывшая почти всех трейдеров-мужчин, почти не коснулась их коллег-женщин.

В 2015 году на американском рынке финансов количество женщин было очень ограничено. Из 7700 рабочих мест в инвестиционных фондах США на тот период только 9,4% принадлежало женщинам.

Меньшинство в совете директоров

Ситуация с руководящими должностями в индустрии еще сложнее. Среди глав компаний, входящих в индекс S&P 500 (500 компаний с капитализацией не менее 6,1 млн долларов), только 2,1% женщин.

"В финансовом и технологическом секторах, где преобладают мужчины, плохо оцениваются риски. Учитывая то, что работа в обоих секторах сопряжена с постоянными рисками, важно, чтобы там работало больше женщин. Они помогут эти риски снизить. В противном случае ответственность ляжет на всю команду. И когда наступят довольно предсказуемые последствия, все будут говорить: "Как мы могли это предугадать?"- объясняет Анжела Вэлк, эксперт по криптовалютам из Университетского колледжа Лондона.

Нечто подобное происходит и сейчас, во время помешательства на биткоинах, полагают некоторые эксперты. Среди них и Дункан Стюарт, глава отдела исследований в канадском отделении консалтинговой компании Deloitte.

В одной из своих статей он заявил, что очень встревожен гендерным неравенством в индустрии.

Статистика меняется?

"То, что мужчины составляют 95% всех инвесторов, вкладывающихся в биткоин и другие криптовалюты, для меня - очень тревожный звонок. Я не припомню в истории ни одну ценную бумагу, валюту или другой класс финансового актива, где существовал бы подобный устойчивый разрыв между мужчинами и женщинами", - пишет Стюарт.

С 1993 года по 2004 год он работал менеджером в одном из технологических фондов.

Даже сторонники биткоина разделяют подобные опасения. В ноябре прошлого года на специализированном портале Bitcoin.com вышла статья, посвященная гендерному дисбалансу.

В ней этот дисбаланс объяснялся тем, что эта отрасль - традиционно мужская сфера, а сама торговля криптовалютами напоминает Дикий Запад.

Дополнительный фактор - отсутствие поддержки для женщин со стороны профессионального сообщества.

С другой стороны, хотят ли женщины заниматься этим? Судя по ситуации на рынке, да.

Журнал Fortune опубликовал статистику того, сколько женщин управляет компаниями, вышедшими на ICO, то есть начавшими привлекать инвестиции в обмен на токены, которые далее торгуются на криптобиржах.

По данным журнала, у четырех из 30 крупнейших компаний сооснователи - женщины. При этом две компании из этого списка на сегодняшний день являются крупнейшими.

"В криптоэкономике востребованы специалисты из разных отраслей: от разработчиков до криптографов, предпринимателей, трейдеров и экономистов. Очень важно, чтобы количество женщин выросло во всех областях, а не только в предпринимательской сфере. Благодаря этому на все аспекты криптоэкономики можно будет взглянуть по-новому", - уверена Анжела Вэлк.