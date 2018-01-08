Александр Венгерский: Штраф БАТЭ оплачивать не думаю 5 8.01.2018, 22:17

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Болельщик в настоящее время находится за границей.

29 сентября суд Борисовского района приговорил Александра Венгерского к 10 суткам административного ареста за «мелкое хулиганство» и «неподчинение законному требованию должностного лица».

На суде парень рассказал, что после задержания его ставили на колени сотрудники ОМОНа и били по почкам. Во время ареста венгерских объявил голодовку в знак солидарности с политическими заключенными.

Но на этом история не закончилась. 19 октября Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА оштрафовало футбольный клуб БАТЭ на € 5000. Борисовский клуб заявил, что собирается взыскать эти деньги с Венгерского и обратился в суд.

Сегодня стало известно, что 18 декабря 2017 г. суд Вилейского района вынес заочное решение по этому делу. Суд постановил взыскать с Александра Венгерского сумму понесенных убытков. Александр на суд не явился, так как в конце прошлого года он уехал из Беларуси и сейчас живет за границей. Заявленные требования суд удовлетворил в полном объеме. Заочное решение вступило в законную силу 29 декабря 2017 года.

«Я судебного решения не видел и не могу это комментировать. На данный момент я за рубежом, но штраф никакой оплачивать не думаю. Я уже понес наказание за то, что сделал», – заявил Александр Венгерский в разговоре с Belsat.eu.