В Глубокском районе открыли памятный знак Язепу Дроздовичу 1 10.10.2018, 18:31

Язеп Дроздович

Памятный знак установлен на месте бывшего хутора, где родился художник.

Памятный знак известному белорусскому художнику, фольклористу, этнографу Язепу Дроздовичу открыли в Глубокском районе, передает БелТА.

На месте бывшего хутора Пуньки, где в 1888 году родился художник, установлен большой камень с табличкой, где написана дата рождения мастера и краткая информация о нем. На церемонии открытия памятного знака собравшиеся отметили яркий талант Язепа Дроздовича и его вклад в культуру Беларуси, а затем возложили цветы к могиле мастера на деревенском кладбище между деревнями Лепляне и Малые Довыдки. Место захоронения Язепа Дроздовича недавно стало историко-культурной ценностью.

В Глубокском районе сегодня проходят мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения художника. Так, в Глубоком открылось несколько выставок, в том числе в детской художественной школе, которая носит имя мастера. В Подсвильском доме культуры будет презентована программа "Дзівосны свет дзядзькі Язэпа".