закрыть
10 октября 2018, среда, 19:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Глубокском районе открыли памятный знак Язепу Дроздовичу

1
  • 10.10.2018, 18:31
Язеп Дроздович

Памятный знак установлен на месте бывшего хутора, где родился художник.

Памятный знак известному белорусскому художнику, фольклористу, этнографу Язепу Дроздовичу открыли в Глубокском районе, передает БелТА.

На месте бывшего хутора Пуньки, где в 1888 году родился художник, установлен большой камень с табличкой, где написана дата рождения мастера и краткая информация о нем. На церемонии открытия памятного знака собравшиеся отметили яркий талант Язепа Дроздовича и его вклад в культуру Беларуси, а затем возложили цветы к могиле мастера на деревенском кладбище между деревнями Лепляне и Малые Довыдки. Место захоронения Язепа Дроздовича недавно стало историко-культурной ценностью.

В Глубокском районе сегодня проходят мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения художника. Так, в Глубоком открылось несколько выставок, в том числе в детской художественной школе, которая носит имя мастера. В Подсвильском доме культуры будет презентована программа "Дзівосны свет дзядзькі Язэпа".


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол