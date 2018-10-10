Путин: Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется 10.10.2018, 22:05

Правитель РФ встретился с Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется», — заявил в среду Владимир Путин. Российский президент встретился с бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который недавно выиграл титул чемпиона UFC, победил ирландца Конора Макгрегора, а после устроил драку с его спарринг-партнером.

«Внутри страны мы одна большая семья, — сказал Путин спортсмену. — Но когда на нас нападают извне, то не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить».