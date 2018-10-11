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Фотофакт: Житель Барановичей поймал 8-килограммовую щуку

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  • 11.10.2018, 9:42
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Фото: Наш край

Рыбак боролся за свой улов около 10 минут: щука не собиралась сдаваться.

Анатолий Владимирович 10 октября отправился на рыбалку, которая принесла ему отменный улов — на крючок попалась 8-килограммовая щука, пишет газета «Наш край».

— Уже 50 лет я увлекаюсь рыбалкой, — рассказывает Анатолий Владимирович, — с 1982 года состою в БООРе (Белорусском обществе охотников и рыболовов — прим. автора). Мой рекорд — это щука весом 24 килограмма, которую я поймал в 2010 году. Обычно рыбу я отпускаю, а в этот раз не получилось.

Рыбак поведал, что ловил с помощью блесны, которую приобрел в Финляндии.

Боролся за свой крупный улов около 10 минут: щука не собиралась сдаваться.

— К сожалению, в процессе борьбы у рыбы вырвалась жабра, — сетует Анатолий Владимирович, — выжить она уже не сможет, поэтому улов пришлось забрать.

Ловил рыбак на Разливах, что находятся в Барановичском районе, с самого рассвета, с 7 утра. На его крючок щука попалась в 9.30.


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