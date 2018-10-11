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Вышел первый документальный фильм о деле Коржича

  • 11.10.2018, 10:25

Журналисты собрали все, что известно о гибели солдата в Печах.

С момента трагической гибели солдата Александра Коржича в борисовских Печах прошло более года. Фильм «Рядовое самоубийство», подготовленный журналистами «Радио Свобода» для телеканала «Настоящее время», посвящен обстоятельствам смерти солдата.

Солдата срочной службы Александра Коржича нашли повешенным в подвале здания медицинской роты в Печах под Борисовом 3 октября 2017 года. Со связанными шнурком от берцев ногами и наброшенной на голову разорванной майкой. Официальную версию озвучили почти сразу — самоубийство. Мать солдата Светлана Коржич в это не верит. Благодаря ее активным действиям о деле узнали независимые журналисты, история получила большой резонанс.


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