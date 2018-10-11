«Самая инновационная компания мира» купила белорусский стартап 11.10.2018, 12:41

Сумма сделки не разглашается.

Американский разработчик ServiceNow, который стоит на первом месте в списке самых инновационных компаний мира по версии Forbes, купил белорусский стартап FriendlyData, пишет vc.ru. Сумма сделки не разглашается, пишет kyky.org.

Стартап занимается технологией мгновенного доступа к корпоративным базам данных через интерфейс, которому можно задать вопрос на естественном языке и в ответ получить нужную информацию. Пользователю не надо использовать SQL. Интерфейс FriendlyData интегрируют в платформу ServiceNow.

«Вместе с ServiceNow мы сможем вывести технологию на новый уровень, используя ресурсы и данные глобальной компании, и сделать технологию доступной для тысяч компаний по всему миру», – сказал сооснователь и глава FriendlyData Михаил Румянцев.

Стартап FriendlyData основали в 2016 году. В следующем году команда прошла отбор в международный акселератор 500 Startups и получила 150 тысяч долларов. В стартап также инвестировали Starta Ventures, TMT Investments, Bulba Ventures и другие.

ServiceNow занимается автоматизацией бизнес-процессов в крупных организациях. В 2018 году компания возглавила рейтинг ста самых инновационных компаний мира по версии Forbes. ServiceNow имеет более четырех тысяч клиентов, а в 2017 году выручка компании выросла на 39%, до 1,9 миллиардов долларов. Рыночная капитализация ServiceNow составляет 30 миллиардов долларов.