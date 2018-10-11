закрыть
11 октября 2018, четверг, 13:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Самая инновационная компания мира» купила белорусский стартап

  • 11.10.2018, 12:41

Сумма сделки не разглашается.

Американский разработчик ServiceNow, который стоит на первом месте в списке самых инновационных компаний мира по версии Forbes, купил белорусский стартап FriendlyData, пишет vc.ru. Сумма сделки не разглашается, пишет kyky.org.

Стартап занимается технологией мгновенного доступа к корпоративным базам данных через интерфейс, которому можно задать вопрос на естественном языке и в ответ получить нужную информацию. Пользователю не надо использовать SQL. Интерфейс FriendlyData интегрируют в платформу ServiceNow.

«Вместе с ServiceNow мы сможем вывести технологию на новый уровень, используя ресурсы и данные глобальной компании, и сделать технологию доступной для тысяч компаний по всему миру», – сказал сооснователь и глава FriendlyData Михаил Румянцев.

Стартап FriendlyData основали в 2016 году. В следующем году команда прошла отбор в международный акселератор 500 Startups и получила 150 тысяч долларов. В стартап также инвестировали Starta Ventures, TMT Investments, Bulba Ventures и другие.

ServiceNow занимается автоматизацией бизнес-процессов в крупных организациях. В 2018 году компания возглавила рейтинг ста самых инновационных компаний мира по версии Forbes. ServiceNow имеет более четырех тысяч клиентов, а в 2017 году выручка компании выросла на 39%, до 1,9 миллиардов долларов. Рыночная капитализация ServiceNow составляет 30 миллиардов долларов.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол