Деревянный макинтош от Путина 1 11.10.2018, 14:12

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ФОТО: VK.COM/RKRP_NSK

Два поколения россиян не доживут до пенсии.

3 октября президент России подписал закон о повышении пенсионного возраста. Юрий Лобунов изучил статистику и разъяснил The Insider, почему увещевания Владимира Путина о стремительном росте продолжительности жизни – лукавство или прямая ложь.

С точностью до десятилетия

Увеличение пенсионного возраста, по уверениям Путина, не ударит по пожилому населению, ведь продолжительность жизни россиян составляет «почти 72 года». Эту цифру президент озвучил в марте 2017 года, через неделю после того как его эту информацию огласила министр здравоохранения Вероника Скворцова: «по предварительным данным, [продолжительность жизни поднялась] до 72 лет: у женщин – свыше 77 лет, у мужчин – 66,6 года». К июлю 2018-го, спустя год и три месяца, по мнению Путина, продолжительность жизни россиян выросла и уже достигла 73,5 года.

Впрочем, Владимир Владимирович предпочитает говорить не о фактическом положении вещей, а о светлом будущем, которое он прогнозирует. Так, 1 марта 2018 года Путин пообещал, что «к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет». В мае президент уточнил график роста долгожительства: «к 2024‑му году до 78 лет и к 2030‑му до 80+», а уже в июне взял повышенные обязательства: «Мы ставим перед собой сложные и, без всякого преувеличения, амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни наших граждан: после 2024 года выйти на лучшие показатели, 80+».

К сожалению, личный опыт россиян говорит о том, что эти данные не соответствуют действительности. Достаточно посетить любое кладбище, чтобы убедиться средний возраст умерших гораздо ниже. Более того, официальная государственная статистика позволяет установить, что средняя продолжительность жизни россиян составляет 68,6 года, женщин ‒ 73,8 года, мужчин ‒ 62,6. Разница с данными президента ‒ в целое десятилетние.

Лукавство властителя

Еще в 2015 году Путин, выступая против повышения пенсионного возраста, эмоционально заметил: «Можем ли мы, готовы ли к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что, да, у нас растет продолжительность жизни, но все— таки для мужчины – 65 с половиной лет. Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, – вы меня извините за простоту выражения, это отработал, в деревянный макинтош – и поехал? Это невозможно».

Путин практически гарантирует россиянам «поездку в деревянном макинтоше» до выхода на пенсию.

Но, как видите, то, что президент счел невозможным применить к продолжительности жизни в 65,5, он смело применяет к продолжительности жизни в 62,6 года, практически гарантируя «поездку в деревянном макинтоше» до выхода на пенсию. Но откуда такое расхождение в данных? Неужели президент прямо и цинично лжет? Нет, он лукавит, ненавязчиво сокращая полное название показателя, которым оперирует. Это ожидаемая продолжительность жизни при рождении ‒ расчетный и весьма условный показатель, основанный на предположении, что уровень смертности поколения только что родившихся в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

Самые свежие данные Росстата подтверждают уверения министра Скворцовой: средняя ожидаемая продолжительность жизни новорожденных 2017 года составляет 67,51 года для мальчиков и 77,64 для девочек. Но узнать, насколько эти расчеты были правдоподобны, можно будет в 80-90-х годах XXI века, когда нынешние младенцы проживут (или нет) отпущенный им российской статистикой срок. Оперируя растущим показателем «ожидаемая продолжительность жизни», сторонники реформы могут оправдать повышение пенсионного возраста разве что после 2070 года, когда перед рожденными в 2017-м встанет перспектива близящейся пенсии.

Оперируя показателем «ожидаемая продолжительность жизни», сторонники реформы смогут оправдать повышение пенсионного возраста, разве что, после 2070 года

Ловкая манипуляция статистическими показателями и прямое умалчивание (в своем «пенсионном» обращении к гражданам Путин не озвучил данных о нынешней продолжительности их жизни) ‒ не единственные приемы президентской риторики. В том же обращении глава государства утверждает: «За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет – на 7,8 года» и ссылается на авторитетное мнение ООН: «Но здесь речь идет именно об объективной оценке темпов роста продолжительности жизни в России, подтвержденной экспертами Организации Объединенных Наций». Либо Путин не в курсе того, о чем говорит, либо откровенно лжет, надеясь, что никто не скачает базу данных Всемирной организации здравоохранения ООН и не перепроверит его слова. Проверка же показывает, что за 15 лет, с 2000 по 2016 год, ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла не на 7,8 года, а лишь на 5,5.

В абсолютных цифрах данные ООН выглядят как приговор российской пенсионной реформе, они демонстрируют и ложность российской статистики, и желание властей России оставить людей без пенсий. Ожидаемая продолжительность жизни женщин ‒ 67,5 года (остается всего 4,5 года на пенсии). У мужчин ‒ 59,1, обещанный Путиным «деревянный макинтош» гарантирован.

Отрезанные от пенсии

Если свежие данные по ожидаемой продолжительности жизни при рождении отсылают нас в далекое будущее, то подобный прогноз по нынешним предпенсионерам делался в XX веке. Можно взять часть данных из таблиц Росстата, а часть ‒ из статистического ежегодника «Население СССР» за 1988 год и получить полную картину.

Нынешний уровень пенсионного возраста оставлял женщинам около 18 лет жизни в режиме заслуженного отдыха. Реформа приведет к сокращению этого срока почти вдвое ‒ до десяти лет. Меньше всего пользоваться преимуществами пенсии придется дамам 1994 года рождения ‒ всего восемь лет.

Путинский «деревянный макинтош» за полтриллиона. Два поколения россиян умрут на работе, не дожив до пенсииСегодняшний возраст выхода на пенсию не позволял дожить до нее мужчинам 1993—1996 и 1999—2006 года рождения, другим оставалось от года до пяти лет пенсионной жизни. Реформа же меняет ситуацию категорически, оставляя шанс на пенсию только родившимся до 1968-го и позже 2013-го. Линия нового пенсионного возраста отрезает от пенсии два двадцатилетних поколения мужчин, им придется работать до смерти, до путинского «деревянного макинтоша». Все вышесказанное относится к «среднему пенсионеру». Учитывая, что срок жизни в «русских» регионах гораздо ниже, нежели в кавказских, шанс дожить до пенсии у воронежца, владимирца или нижегородца еще меньше.

Зачем же Владимир Путин подписал закон о «деревянном макинтоше»? «Его [закона] главная, основная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед», ‒ пояснил он в своем «пенсионном» обращении к народу. За день до того, как поставить свою подпись под законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», он раскрыл карты. Оказывается, реформа не обеспечит искомые «устойчивость и стабильность», но, наоборот, нанесет по пенсионной системе многомиллиардный удар: «При планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки».

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов тут же назвал, какой ущерб бюджету России нанесет принятие закона: «Общий объем трансферта в первые годы, его увеличение составит порядка 100 млрд рублей – мы дополнительно передадим пенсионному фонду… Те поправки, которые были внесены в ходе обсуждения законопроекта о пенсионных изменениях в Государственной Думе, требуют дополнительно выделения ресурсов [в объеме] более 500 миллиардов рублей». Итак, итог пенсионной реформы, официально начатой после подписания закона Путиным ‒ «деревянный макинтош» за полтриллиона рублей.