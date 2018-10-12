США заключили тайное соглашение с Турцией ради освобождения пастора Брансона 12.10.2018, 7:33

В ответ Вашингтон ослабит экономическое давление на Анкару.

Власти США заключили тайное соглашение с Турцией, согласно которому пастор из американского штата Северная Каролина Эндрю Брансон выйдет на свободу из турецкой тюрьмы после следующих судебных слушаний по его делу.

Об этом 11 октября сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. В Вашингтоне ожидают, что после освобождения Брансон в ближайшие дни вернется в США.

Точные детали договоренности неизвестны. Однако по данным NBC США в ответ ослабят экономическое давление на Турцию.

Сотрудник американской администрации рассказал телеканалу, что власти США считают пастора невиновным и надеются, что турецкая судебная система освободит американца.

Представитель госдепа США Хизер Нойерт заявила, что не знает о подобных договоренностях. В июле началось падение турецкой лиры после угроз США ввести санкции против Анкары, если турецкие власти не отпустят на свободу пастора Брансона, обвиненного в поддержке военного переворота 2016 года.

Священнику грозит до 35 лет тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился повысить в два раза тарифы на импорт стали и алюминия из Турции.

Турецкая сторона в ответ направила в ВТО жалобу на США. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не уступит давлению Штатов. "У них доллары, а у нас народ и наш Господь", – сказал Эрдоган, призвав население переводить накопления в лиру.