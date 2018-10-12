Богиня Никки Александр Панов, «Новая газета»

12.10.2018, 10:30

46-летняя Никки Хейли на сегодняшний день — едва ли не самый популярный действующий американский политик.

По признанию Трампа, посол в ООН сделала свой пост гораздо более значимым, чем он считался раньше в американской политической иерархии. Кроме того, считает президент, Никки Хейли сделала его более привлекательным, более «гламурным». Кстати, о гламуре — в списке кандидатов в постпреды значится даже «первая дочь» страны — Иванка Трамп.

«Дама, приятная во всех отношениях»

Еще в 2016 году журнал «Тайм» включил Никки Хейли в число «ста самых влиятельных людей планеты». С тех пор ее политический капитал только вырос. Консерваторы ее уважали за готовность защищать курс «Америка прежде всего» на международной арене, а членам Демпартии импонировала готовность посла в ООН резко критиковать Россию — гораздо последовательней, чем это делает президент. Как пишет издание BuzzFeed, «Хейли удавалось представлять США в многонациональной организации, при этом являясь членом администрации, которая очень критично относится к самой идее глобального сотрудничества».

Согласно данным недавнего опроса Квиннипиакского университета, рейтинг поддержки Никки Хейли составляет 63%, причем она — «дама, приятная всем». Ее деятельность одобряет 73% республиканских сторонников, 63% — независимых избирателей и — невиданное дело — 55% демократов. Сравните, у Трампа всего 39% поддержки. У министра обороны Джеймса Мэттиса — 59%. Отрицательно к Хейли относятся всего 17% американцев. (К сведению, «отставник» Барак Обама лидирует с 66%.)

С таким рейтингом, как у Хейли, — прямая дорога на вершину политического Олимпа. Еще в 2012-м Митт Ромни хотел видеть Никки кандидатом на пост вице-президента, но губернатор Южной Каролины сказала, что не может подвести избирателей родного штата. На прошлых выборах Хейли выступала против Трампа и за кандидатуру сенатора Марко Рубио. «Я не поклонница Трампа», — заявляла она. Но все обиды забыты, в администрации 45-го президента Никки пришлась ко двору и, по определению СМИ, стала в ней «звездой». Журналист Майкл Вулфф, посвятивший Трампу и его администрации книгу «Огонь и ярость», намекал на то, что у этой пары могла быть любовная связь, в том числе на борту президентского самолета. Хейли назвала утверждения «отвратительными», «необоснованными», типичными инсинуациями в адрес успешной и сильной женщины. Журналист позже признал, что у него нет доказательств связи президента и посла.

Фото: Reuters

«Американская мечта» сикхской девушки

Настоящее имя Никки Хейли — Нимрата Рандхава. Ее родители эмигрировали из Амритсара (индийский штат Пенджаб), где расположен знаменитый Золотой храм сикхов. Отец Аджит Сингх Рандхава — профессор, мать Радж Каур преподавала в школе, а затем открыла собственную компанию по пошиву одежды, в которой одно время работала и Никки. У нее есть два брата, Митти и Чаран, и сестра Симран. Хейли считает себя христианкой, но из уважения к культуре своих родителей присутствует и на сикхских службах. 6 сентября 1996 года, когда Никки вышла замуж за Майкла Хейли, были проведены церемонии и в церкви, и в сикхской гурдваре. У пары двое детей, носящих восточные имена — Рена и Налин.

Первоначально семья переехала из Индии в Канаду, но родилась Никки уже в Америке, в штате Южная Каролина, поэтому, в отличие от терминатора Шварценеггера, уроженца Австрии, она может быть избрана президентом США. Типичная история «плавильного котла» Америки, где смешаны народы и культуры, где сначала пускают корни, выкупая первый собственный дом, а последующие поколения уже могут участвовать в управлении государством.

Любопытный факт: когда Никки было 5 лет, родители привели ее на городской конкурс «Мисс Бамберг», где выбирали «белую королеву» и «черную (афроамериканскую) королеву». Посовещавшись, жюри сняло Нимрату с конкурса, она не подходила ни под одну из категорий.

Когда Хейли стала губернатором Южной Каролины, ее ждала цепь стихийных бедствий и происшествий национального масштаба: ураган и наводнения, стрельба в церкви и в школе, волнения на расовой и культурно-исторической почве в связи с действиями полиции и снятием флага Южной Конфедерации рабовладельческих штатов.

Хейли стала известной и, как говорилось ранее, Ромни пригласил ее к себе в вице-президенты, но получил отказ. А вот Трампу удалось уговорить Хейли занять пост представителя в ООН, где как политик она вышла на новый уровень. Раз в месяц Никки завтракала с патриархом американской политики Генри Киссинджером, который давал ей ценные советы.

«Я быстро учусь. Доктор Киссинджер научил меня тому, что, прежде всего, надо «надеть ботинки другого человека»: думайте, как русские, смотрите, каковы мотивы их действий, а затем решайте, как действовать вам.

Думайте, как китайцы, о чем они беспокоятся? Почему они принимают такие решения? И когда вы начинаете принимать свои решения, основываясь на том, что они думают, вы сможете с ними разговаривать».

Обозреватели полагают, что отставка Хейли — тщательно просчитанный шаг. Американские СМИ приводят высказывание одного из бывших чиновников нынешней администрации: «Я думаю, что ее работа в ООН ясно показала, что она сделает все, что может быть политически целесообразно для ее будущих устремлений. Каждая позиция тщательно выверена, чтобы ее потом не пришлось опровергать в будущей президентской гонке». Еще один бывший чиновник администрации предположил, что Хейли устала от политиканства, особенно — от борьбы за влияние на президента с руководителем штаба Белого дома Джоном Келли и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Влияние Хейли стало также снижаться после появления на посту госсекретаря Майка Помпео. Чиновник предположил, что Хейли, возможно, поняла, что, оставаясь в администрации, она нанесет вред своему политическому капиталу и авторитету.

Обозреватели отмечают, что Хейли уходит из администрации с высоко поднятой головой и «на своих условиях»: в отличие от отставок госсекретаря Рекса Тиллерсона, советников Гэри Кона и Герберта Макмастера, не говоря уже о директоре ФБР Джеймсе Коми.

В письме президенту с прошением отставки Хейли отмечает, что годы общественной службы дались ей нелегко и что настало время посвятить себя личной жизни, «что не означает шаг вниз, а может стать для нее шагом вверх». Американские СМИ пишут, что годовой оклад чиновницы составляет около 180 тысяч долларов, муж Майкл — офицер Национальной гвардии штата Южная Каролина, т.е. общий заработок отнюдь не выдающийся. Более того, за годы губернаторства и работы послом в ООН семья «накопила» долги — свыше 100 тысяч долларов. И вот Хейли, занявшись частной практикой в роли консультанта и лоббиста, сможет восстановить семейный бюджет.

За день до объявления об отставке общественные организации «Гражданская ответственность» и «Вашингтонская этика» потребовали расследовать поведение Хейли на предмет соблюдения этических норм. Политик совершила 7 бесплатных поездок на борту частных супер-джетов, предоставленных ей тремя высокопоставленными чиновниками из Южной Каролины, что может рассматриваться в США как «непозволительный подарок», сиречь, взятка. Впрочем, Хейли — далеко не единственная чиновница команды Трампа, обвиненная в нарушении профессиональной этики.

Среди кандидатов на пост в ООН называли Иванку Трамп. Однако Иванка в своем твиттере написала: «Это буду не я». Остается зять Дональда Трампа Дж. Кушнер — «скрытый гений». Кандидатуру нового посла утверждает Сенат, так что Трампов там легко обвинят в семейственности и могут прокатить. Другие претенденты — ветеран американской политической сцены Джо Либерман, бывший сенатор от Демпартии, потом объявивший себя независимым, но голосовавший с демократами. Его Трамп может выбрать как последовательного защитника интересов Израиля и как вполне проходимую кандидатуру для сенатского голосования.

Фаворитом пока называют Дину Пауэлл, одну из управляющих банка Goldman Sachs, она ранее работала советником в Белом доме и знает команду, а команда знает ее.

Ну а Никки Хейли уходит, чтобы вернуться, полагают американские СМИ. Как предсказывает Трамп, ее еще ждет пик карьеры.

Александр Панов, «Новая газета»