Чепига и Мишкин слишком много знали Борис Соколов, «День»

12.10.2018, 10:53

Теперь и за главу ГРУ Игоря Коробова как-то боязно.

Расследователи из Bellingcat и The Insider смогли разъяснить личность второго члена «сладкой парочки» отравителей из Солсбери. Им оказался представитель самой гуманной в мире профессии – военно-морской врач Александр Евгеньевич Мишкин, выпускник петербургской военно-медицинской академии (ее еще мой дед кончал) 2003 или 2004 года в звании старшего лейтенанта, какое-то время служивший врачом на подводных лодках (специальность подходящая – гипобарическая медицина). Он родился 13 июля 1979 года в глухой архангельской деревне Лойга Устьянского района, связанной с внешним миром лишь узкоколейкой.

В чем-то почти как у Некрасова:

Скоро сам узнаешь в школе,

Как архангельский мужик

По своей и Божьей воле

Стал разумен и велик.

Да, сегодня российская земля рождает не собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов, а все больше Чепиг и Мишкиных. Чувствуется, что презревший клятву Гиппократа военврач Александр Мишкин вовсе не хотел, чтобы узнали вторую часть его биографии, после переселения из Петербурга в Москву, происшедшего где-то между 2007 и 2010 годами (по другой версии, Александр Евгеньевич стал офицером ГРУ сразу после выпуска из академии и даже поплавать врачом на подводных лодках не успел). На самом деле, на ГРУ Мишкин стал работать не позднее 2006 года, когда получил загранпаспорт на имя Мишкина, с сохранением подлинных имени, отчества и даты рождения. Вот только экзотическую Лойгу заменили на Котлас, находящийся от деревни примерно в 100 км. А потом вчерашнему врачу предстоял славный боевой путь, не все вехи которого сегодня еще досконально известны. Но и то, что известно, впечатляет.

Односельчане утверждают, что Мишкин, как и его старший товарищ Анатолий Чепига, тоже был удостоен звания Героя России. У его бабушки, врача по профессии, будто бы даже хранилась фотография, на которой президент Путин вручает Александру Золотую звезду Героя. Правда, за несколько дней до приезда журналиста-расследователя бабушку вместе с фотографией благополучно эвакуировали из Лойги куда-то, где она будет воспитывать детей Александра, своих правнуков (очень боюсь, что они уже стали или скоро станут сиротками). Остается надеяться, что внук, щадя бабушкины чувства, не рассказывал ей, за какие именно подвиги был удостоен столь высокой награды. Но пока что точно известно, что в 2010-2013 годах Мишкин под фамилией Петров многократно бывал в Украине и в Приднестровье. Не сомневаюсь, что и в бурном 2014 году он на украинских просторах отметился. Быть может, они вместе с Чепигой за одну и туже операцию Золотые звезды Героев России заработали. Кстати, и материально у них все было в порядке. Тот же Мишкин сначала получил в Москве служебную квартиру, но очень скоро смог приобрести в собственность вполне приличные апартаменты. По крайней мере, известно, что Мишкин получил звание Героя во второй половине 2014 года. Знавшие его люди полагали, что наградили его либо за Крым, либо за эвакуацию Януковича.

Я же склонен думать, что скорее за какие-то действия на Донбассе. Воистину, «две юных подруги», Чепига и Мишкин, не ходят одна без другой! Хотя судьба обоих, я думаю, печальна. А ведь еще предстоит выяснить, что они делали во время совместных поездок в Европу в 2016-2018 годах. Учитывая специальность Мишкина, его командировки вполне могли быть связаны с отравлениями. Понятно также, почему его направили в Солсбери вместе с Чепигой. В случае, если бы что-то пошло не так, и киллеры хватанули бы по той или иной дозе «Новичка», Мишкин должен был оказать первую помощь себе и Чепиге, возможно, ввести какие-то антидоты. Не обращаться же, в самом деле с этим к британским врачам!

Что же касается расследования, то журналисты провели его вполне профессионально. Честь им и хвала! Но британские спецслужбы им тоже наверняка помогли. Создается впечатление, что уже в считанные дни после отравления в Солсбери они знали подлинные имена Петрова и Боширова от своего агента в ГРУ. Также нельзя исключить, что какой-то британский агент передал сканы подлинных паспортов отравителей из закрытых баз МВД. Впрочем, такие данные могли получить и сами журналисты от кого-то из сотрудников МВД, чью личность, они, естественно, не собираются раскрывать.

Британцы вполне грамотно выдают данные по расследованию отравления в Солсбери дозированно, ставя в тупик российскую пропаганду и не позволяя ей создать сколько-нибудь убедительные версии происшедшего. Да и эти фальшивые версии приходится постоянно менять, что подрывает доверие к ним даже у зомбированного российского населения.

Если сначала проводилась идея, что полковник Скрипаль и его дочь – это невинные жертвы грандиозной антироссийской провокации британских спецслужб, то теперь сам президент Путин публично охарактеризовал Скрипаля как «предателя» и «подонка», явно подразумевая, что такого отравить – дело доброе и достойное. Хотя до сих пор неизвестно, какую именно информацию передавал экс-полковник британской стороне. Версия о том, что он будто бы разоблачил какую-то коррупционную схему нынешнего секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, не кажется мне убедительной. Бывший глава ФСБ вряд ли бы стал делиться конфиденциальной информацией с представителями ГРУ, с которыми чекисты конкурировали еще в советские времена.

Что же касается Петрова и Боширова (Мишкина и Чепиги), то предположить, что их уже нет в живых, заставляет меня недавняя авария с вертолетом, на котором, среди прочих, погиб направлявшийся на охоту заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. А именно он курировал дело об отравлении Скрипалей, которое завели, пытаясь обвинить британцев в отравлении в Солсбери. Может, Саак Альбертович узнал что-то такое, что ему знать не следовало, или где-то неосторожно сказал что-то лишнее.

Теперь и за главу ГРУ Игоря Коробова как-то боязно, тем более, что его предшественник и тезка, Игорь Сергун, умер при довольно странных обстоятельствах. Шойгу, думаю, трогать не будут – он вряд ли имел отношение к непосредственному планированию провальной операции против Скрипалей. Не тронут и Антона Вайно с Сергеем Кириенко, главу кремлевской администрации и его первого заместителя (кто-то из них, скорее всего, давал указание об изготовлении партии «Новичка»).

А вот Чепига с Мишкиным, вероятно, уже получили сполна или получат в ближайшее время. Перефразируя слова известного советского телесериала: ваша беда, Толя и Саша, в том, что Вы слишком много знаете! Вот только от варианта с самоубийством, до которого будто бы довели несчастных киллеров бесчеловечные британские власти, пришлось отказаться. Не может же быть, чтобы аж два Героя России испугались какой-то там Терезы Мэй!

Борис Соколов, «День»