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Ливийский гамбит

  • Андрей Никулин
  • 12.10.2018, 11:59
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Россия лезет туда, куда опасался залазить СССР.

Советские долги, остатки предыдущей партии «братской помощи» объемом в  4,5 миллиарда долларов, Россия простила Ливии в 2008-м году, когда нефть была высока, Джамахерия стабильна и лопалась от нефтяных денег. Повода прощать такую сумму вроде не было, но манили новые заработки, контракты и  обещания, щедро раздаваемые Муаммара Каддафи. Вот и поверили, благо намечались очередные поставки оружия, строительство железной дороги и многое другое.

Дорогу строить начали, но началась война, и обещанную оплату, как и компенсацию за оставленное там оборудование спрашивать остается, как понимаю, разве что с Каддафи. Теперь в третий раз бравые ливийцы, вернее та их часть, которая находится под контролем фельдмаршала Хафтара, щедро разрешают нам их прокредитовать, засыпать поставками стреляющего и не очень железа, да еще и повоевать, чтобы защитить свои инвестиции телами российских солдат и чвкшников. Все для того чтобы очередной диктатор (впрочем иных там и нет) пришел и  воцарился в Триполи.

Предположим (что, кстати, далеко не очевидно) что Хафтару удастся подчинить себе всю страну. Что произойдет дальше?

Во первых, за своими долями добычи сразу придут другие его союзники, те  же Египет и Арабские эмираты, и после их кусков от и без того не самого большого ливийского пирога останется немного.

Во вторых, в момент укоренения фельдмаршала на престоле российское оружие и помощь перестанут быть столь необходимы, а вот европейско-американско-китайские инвестиции, технологии и инженеры для восстановления разрушенной страны окажутся в самый раз. Соответственно, им тоже потребуется кинуть косточку.

В третьих, за поддержку надо будет заплатить и местным союзникам/наемникам, пирог еще сильнее уменьшится.

В четвертых, ливийский фельдмаршал, который меняет союзников, как перчатки вообще может мигом забыть про все обещанное ранее.

В итоге получаем вечную историю, когда мы сажаем на престол и укрепляем очередного хана, а потом он нам делает ручкой на прощание. Потому что в  мирное время доллар важнее танка. Да и добраться мы до него никак не  можем, разве что послать небольшую армаду с чадящим Кузнецовым.

И мы останемся уже с третьей партией невозвратных долгов, ну а на возможные «ливийские проекты» придется заходить в порядке общей очереди. Возможно, правда, в процессе какому-то количеству частных подрядчиков и удастся урвать прибыль, но за нее мы расплатимся общегосударственными деньгами, обращенными в очередную ливийскую задолженность.

Это мы рассмотрели еще лучший вариант, когда Хафтар побеждает, а ведь старичок может и  умереть в процессе завоевания страны. Его могут убить. Его отряды могут разгромить, что вполне вероятно, с учетом неспособности хафтаровцев полностью занять даже небольшой городок Дерна, обороняемый исламистами.

Его продвижение на запад, в сторону Триполи, может обозначить очередной виток войны всех против всех. В стране бродят игиловцы (организация запрещена на территории РФ), алькаеда, племенные ополчения, из Сахары набегают вооруженные туареги — произойти может что угодно. Вариантов развития событий море и почти все они не обещают России никакой прибыли, а только вмешательство, из-за призрачных авансов и  обещаний, в дикий межплеменной и межклановый конфликт на территории в  десять раз больше сирийской, в регионе в несколько раз бОльшем, чем весь Ближний Восток.

Там, куда опасался залезать даже Советский Союз.

Так что вывод один и простой — не лезть, оставить все, как есть, скинув, может быть, только энное количество ржавого, ненужного самим стреляющего железа. И то по предоплате.

И на этом ливийские лавочки закрыть до лучших времен.

Андрей Никулин, «Фейсбук»


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