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Игорь Криушенко: Для нас сегодня главное - результат

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  • 13.10.2018, 8:28

Главный тренер Беларуси по футболу Игорь Криушенко прокомментировал победу над командой Люксембурга в Лиге наций (1:0).

- В первом тайме — аккуратная игра. Особенно в начале. Наверное, страховались чтобы не допустить ошибку, не хотели давать сопернику провести контратаки. Концовку тайма провели лучше. И моменты создали, и мяч забили. В перерыве ребят не просил играть на удержание. Просил сыграть аккуратно в обороне, но низко сели. Этим дали сопернику шанс отыграться. Рад, что все закончилось. Надеемся, прервали неудачную серию в играх с Люксембургом. Ближайшая игра с Молдовой — новая история. Все разберем, сделаем выводы. Движемся дальше. Работаем над содержанием. Будем стараться его улучшать. Но для нас сегодня главное — результат, - цитирует тренера pressball.by.


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