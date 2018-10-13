Игорь Криушенко: Для нас сегодня главное - результат 2 13.10.2018, 8:28

Главный тренер Беларуси по футболу Игорь Криушенко прокомментировал победу над командой Люксембурга в Лиге наций (1:0).

- В первом тайме — аккуратная игра. Особенно в начале. Наверное, страховались чтобы не допустить ошибку, не хотели давать сопернику провести контратаки. Концовку тайма провели лучше. И моменты создали, и мяч забили. В перерыве ребят не просил играть на удержание. Просил сыграть аккуратно в обороне, но низко сели. Этим дали сопернику шанс отыграться. Рад, что все закончилось. Надеемся, прервали неудачную серию в играх с Люксембургом. Ближайшая игра с Молдовой — новая история. Все разберем, сделаем выводы. Движемся дальше. Работаем над содержанием. Будем стараться его улучшать. Но для нас сегодня главное — результат, - цитирует тренера pressball.by.