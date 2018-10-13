Поднимут ли пенсионный возраст для женщин? 3 13.10.2018, 9:14

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Минтруда — про пенсионный возраст для женщин, пособия на детей и страховую ловушку.

В Беларуси сейчас вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатывается. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайте ведомства на тему господдержки семей, которые воспитывают детей. Напомним, в этом году в «совете республики» поднимался вопрос касательно очередного повышения пенсионного возраста для женщин, пишет finance.tut.by.

Представители ведомства сегодня также рассказали про то, будут ли в ближайшее время пересматриваться размеры пособий на детей, а также будут ли сокращать страховой стаж для женщин, которые воспитывают четверых детей.

Про страховую ловушку

Напомним, в Беларуси могут сократить страховой стаж для женщин, которые воспитывают четверых детей. Об этом ранее сообщил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. Сейчас многодетные мамы, которые воспитывают четверых детей, рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную.

На вопрос, когда планируется сократить страховой стаж для матерей четверых детей, Валерий Ковальков ответил:

— Рождение ребенка и нахождение в отпуске по уходу за ним, в том числе до достижения им возраста 3 лет, нельзя связывать с отсутствием у женщин необходимого для назначения трудовой пенсии стажа с уплатой страховых взносов, — уточнил Валерий Ковальков. — Даже если женщина родила и воспитала четверых детей, значительный (продолжительный) трудоактивный период, который составляет порядка 40 лет, позволяет ей выработать необходимый стаж для права на пенсию. Отсутствие права на трудовую пенсию на практике, как правило, связано с длительными перерывами в трудовой деятельности с уплатой страховых взносов.

По словам представителя Минтруда, «статистика о лицах, не приобретших право на трудовую пенсию, не ведется». В прошлом году в Минтруда сообщали, что «численность лиц, обратившихся за назначением пенсии в установленном порядке, не приобретших право на трудовую пенсию по возрасту по причине отсутствия требуемого стажа работы с уплатой страховых взносов либо общего стажа работы, за период с 2015 года составила порядка 3,7 тысячи человек».

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

Про пособия на детей и декретный отпуск

У представителей Минтруда поинтересовались, планируются ли в ближайшее время какие-то законодательные изменения в выплате пособий по уходу за ребенком до 3 лет.

— Внесение изменений в законодательство в настоящее время не планируется, — уточнила консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Светлана Коваль.

Чиновница напомнила, что размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет определяется в зависимости от числа детей, воспитываемых в семье, и занятости лица, осуществляющего уход за ребенком в возрасте до 3 лет. «Полный размер пособия установлен для семей, в которых родитель, осуществляющий уход за ребенком, утрачивает доход в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, или работает по трудовому договору (контракту) на условиях не более половины месячной нормы рабочего времени, либо на дому», — пояснила Светлана Коваль.

Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Вера Лабкович уточнила, что «в настоящее время вопрос о сокращении отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет не рассматривается».

«Вымывают» ли пособия деньги из ФСЗН?

С 2013 года в Беларуси выросли расходы на выплату пособий по беременности и родам, на рождение ребенка и по уходу за ребенком. В 2000 году они составили 4,2% бюджета ФСЗН, в 2013-м — 11,9%, в 2016-м — 13,2%. В прошлом году — 12,8%. У представителей Минтруда поинтересовались, не «вымывают» ли пособия средства из бюджета фонда.

— Несмотря на увеличение расходов на указанные виды пособий, о «вымывании» средств я бы не говорил, — отметил Валерий Ковальков. — Пособия по беременности и родам, в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет работающим гражданам относятся к выплатам по государственному социальному страхованию. Для обеспечения этих и других выплат, отнесенных к социальному страхованию, наниматели уплачивают взносы в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на социальное страхование в размере 6 процентов. Данные взносы практически в полном объеме покрывают государственные обязательства по страховым выплатам.