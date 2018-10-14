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Фотофакт: В Гродно пришла золотая осень

  • 14.10.2018, 8:24
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Фотограф запечатлел яркие краски октября.

Октябрь радует гродненцев хорошей и очень теплой погодой. На небе ни облачка, в воздухе — запах высушенных осенним солнцем листьев, а вокруг — сочная ярко-желтая красота. По прогнозам такая комфортная погода сохранится и на следующей неделе, пишет tut.by.

Кстати, октябрь в этом году хоть и теплый, но температурные рекорды пока не побиты. Так в 1966 году в Гродно воздух прогревался до +25 °C.


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