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«Заявление о русских городах в Беларуси – это государственная измена»

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  • 14.10.2018, 9:10
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Во многих странах граждане бы не простили политику таких слов.

Могилев на один день превратился в столицу «союзного государства России и Беларуси». Высшие руководители двух стран собрались там сегодня во время 5-го Форума регионов. Во время встречи Лукашенко с Путиным правитель Беларуси назвал Могилевщину клочком русской земли, а сам Могилев более русским, чем белорусским городом. Вспоминается цитата из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» о разбазаривании казенных земель. Если так раздавать, то никаких волостей не напасешься. Во многих странах граждане бы не простили политику таких слов. Но оставим это дело для самых могилевчан, и собственно о них, говорится в репортаже телеканала «Белсат».

Алина Скрабунова, журналистка «Белсата»:

«Я хочу сказать от себя и уверена, что могилевчане меня поддержат: мы просто возмущены этими словами, что он назвал Могилев российским городом. Хотя Могилев и находится на Востоке, но это не повод считать город российским. Как историк Лукашенко должен знать, что в спорные времена могилевчане всегда могли доказать, чей это город. Можно вспомнить восстание 1661 года, когда могилевчане вырезали целый гарнизон московских оккупантов, а также 1918, когда Могилев стал первым белорусским городом, который поддержал создание БНР. Поэтому нам очень стыдно, что правитель Беларуси говорил такое».

Журналисты спросили у жителей Могилева о плюсах и минусах Форума регионов и визита Путина. А также, с какими неудобствами в связи с приездом российского президента столкнулись люди.

Продолжение – смотрите в видеоматериале.


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