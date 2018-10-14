Лондон: Новые санкции против России будут приняты уже завтра 1 14.10.2018, 12:50

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Санкции Евросоюза связаны с применением химического оружия в Солсбери и Сирии.

Совет ЕС утвердит план новых санкций в отношении России в связи с предполагаемым применением химического оружия, говорится в распространенном в воскресенье, 14 октября, пресс-релизе МИД Великобритании. Документ может быть подписан на встрече глав МИД стран Евросоюза 15 октября в Люксембурге, сообщило британское ведомство, передает dw.com.

Среди прочего предполагается ограничить въезд на территорию ЕС и заморозить европейские счета руководителей российских разведывательных служб и их ближайших соратников, указывается в документе. Согласно этим данным, новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В свою очередь британская газета The Telegraph в ночь на 14 октября сообщила, что санкции будут направлены против "высокопоставленных российских политиков", а также руководства российских разведслужб и их соратников, ответственных за предполагаемую химическую атаку. Данным лицам будет запрещен въезд в ЕС, их счета будут блокированы, пишет издание.

Хант поблагодарит восемь коллег из ЕС

При этом новые санкции могут коснуться не только РФ. "Речь идет не только о России и Солсбери, санкции будут направлены против использования химического оружия во всем мире", - заявил представитель МИД Великобритании.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант перед заседанием Совета ЕС примет коллег из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии в своей официальной загородной резиденции Чивнинг-хаус. На встрече он поблагодарит их за поддержку в рамках усилий по прекращению использования химического оружия во всем мире.

Хант подчеркнул, что на протяжении многих лет в мире существовало табу на применение химоружия, но после событий в Сирии и Солсбери этот запрет находится под угрозой. Он призвал повторно провести красную черту, которая продемонстрирует крайне высокую цену для любого, кто применяет "это ужасное оружие".

Химоружие в британском Солсбери и сирийском Хан-Шейхуне

Сергей и Юлия Скрипаль 4 марта были найдены без сознания на лавке в центре Солсбери. По данным следствия, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку в доме экс-сотрудника ГРУ примерно за сутки до отравления. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали, вероятнее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом под кодовым названием "Новичок", разработанным в СССР. Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о природе вещества, которым отравили Скипалей. В Москве решительно отвергают все обвинения.

Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей предполагаемых сотрудников военной разведки России - ГУ Генштаба ВС РФ, больше известной как ГРУ, Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие сразу же указало, что имена предполагаемых преступников могут быть вымышленными. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова и Петрова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В результате химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в начале апреля 2017 года погибли более 80 человек, в том числе 30 детей, и пострадали более 550 человек. Вашингтон обвинил в химической атаке режим президента Башара Асада, которого активно поддерживает Россия. В ответ на нее США 7 апреля запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому "Аль-Шайрат" на западе Сирии. Дамаск отрицает любую причастность к преступлению в Хан-Шейхуне.