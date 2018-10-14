закрыть
14 октября 2018, воскресенье, 15:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Лондон: Новые санкции против России будут приняты уже завтра

1
  • 14.10.2018, 12:50
  • 1,819

Санкции Евросоюза связаны с применением химического оружия в Солсбери и Сирии.

Совет ЕС утвердит план новых санкций в отношении России в связи с предполагаемым применением химического оружия, говорится в распространенном в воскресенье, 14 октября, пресс-релизе МИД Великобритании. Документ может быть подписан на встрече глав МИД стран Евросоюза 15 октября в Люксембурге, сообщило британское ведомство, передает dw.com.

Среди прочего предполагается ограничить въезд на территорию ЕС и заморозить европейские счета руководителей российских разведывательных служб и их ближайших соратников, указывается в документе. Согласно этим данным, новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В свою очередь британская газета The Telegraph в ночь на 14 октября сообщила, что санкции будут направлены против "высокопоставленных российских политиков", а также руководства российских разведслужб и их соратников, ответственных за предполагаемую химическую атаку. Данным лицам будет запрещен въезд в ЕС, их счета будут блокированы, пишет издание.

Хант поблагодарит восемь коллег из ЕС

При этом новые санкции могут коснуться не только РФ. "Речь идет не только о России и Солсбери, санкции будут направлены против использования химического оружия во всем мире", - заявил представитель МИД Великобритании.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант перед заседанием Совета ЕС примет коллег из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии в своей официальной загородной резиденции Чивнинг-хаус. На встрече он поблагодарит их за поддержку в рамках усилий по прекращению использования химического оружия во всем мире.

Хант подчеркнул, что на протяжении многих лет в мире существовало табу на применение химоружия, но после событий в Сирии и Солсбери этот запрет находится под угрозой. Он призвал повторно провести красную черту, которая продемонстрирует крайне высокую цену для любого, кто применяет "это ужасное оружие".

Химоружие в британском Солсбери и сирийском Хан-Шейхуне

Сергей и Юлия Скрипаль 4 марта были найдены без сознания на лавке в центре Солсбери. По данным следствия, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку в доме экс-сотрудника ГРУ примерно за сутки до отравления. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали, вероятнее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом под кодовым названием "Новичок", разработанным в СССР. Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о природе вещества, которым отравили Скипалей. В Москве решительно отвергают все обвинения.

Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей предполагаемых сотрудников военной разведки России - ГУ Генштаба ВС РФ, больше известной как ГРУ, Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие сразу же указало, что имена предполагаемых преступников могут быть вымышленными. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова и Петрова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В результате химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в начале апреля 2017 года погибли более 80 человек, в том числе 30 детей, и пострадали более 550 человек. Вашингтон обвинил в химической атаке режим президента Башара Асада, которого активно поддерживает Россия. В ответ на нее США 7 апреля запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому "Аль-Шайрат" на западе Сирии. Дамаск отрицает любую причастность к преступлению в Хан-Шейхуне.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников