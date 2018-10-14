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В самолет, на котором летели принц Гарри и Меган Маркл, попала молния

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  • 14.10.2018, 13:09
  • 1,686

Инцидент произошел в небе над Нидерландами.

Во время полета над Нидерландами в частный самолет Dassault Falcon 7X, в котором находились Принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния, сообщает The Mirror.

Отмечается, что молния поразила переднюю часть самолета и едва не задела навигационное оборудование. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 млн вольт.

По информации издания, самолет успешно приземлился в аэропорту Схипхол, Амстердам. Однако Dassault Falcon 7X стоимостью 53 млн долларов потребовался 9-дневный ремонт.

Для обратного полета принцу и герцогине предоставили взамен другой лайнер из Стокгольма (Швеция).

Отмечается, что пара самостоятельно оплатила аренду самолета, которая стоила 26 тысяч долларов.


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